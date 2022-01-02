Andrew_LV написав:Amethyst написав:Так реально списали, чи просто декілька разів відобразили списання у списку операцій?
На балансі дійсно не вистачає коштів? Ви можете самостійно порахувати баланс, залишок коштів? Сформуйте Виписку, подивиться проведені операції.
У мене в списку теж є задвоєння операцій, схоже шо Аля не вміє нормально робити разлок після списання. Але баланс відповідає моїй ДомБух ((
Так. Реально списали. У виписці всі операції проведено. Баланс по картці НЕ відповідає розрахунковому.
В будь-якому випадку виникає принаймні 2 базових питання:
1. Чи клієнт повинен рахувати і робити припущення про особливості роботи банку?
2. Чи це нормально що з банком неможливо звʼязатись жодним чином?
Зміг достукатися до сапорту тільки через мордокнигу, але теж чекав зворотнього дзвінка пів дня