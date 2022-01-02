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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 135136137138

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Альянс 3.4 5 16
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
19%
3
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 11:40

  Andrew_LV написав:
  Amethyst написав:
  Andrew_LV написав:Суть проблеми: при кількох заправках на АЗС самообслуговування, кошти за пальне списали повторно.
Так реально списали, чи просто декілька разів відобразили списання у списку операцій?
На балансі дійсно не вистачає коштів? Ви можете самостійно порахувати баланс, залишок коштів? Сформуйте Виписку, подивиться проведені операції.

У мене в списку теж є задвоєння операцій, схоже шо Аля не вміє нормально робити разлок після списання. Але баланс відповідає моїй ДомБух ((

Так. Реально списали. У виписці всі операції проведено. Баланс по картці НЕ відповідає розрахунковому.
В будь-якому випадку виникає принаймні 2 базових питання:
1. Чи клієнт повинен рахувати і робити припущення про особливості роботи банку?
2. Чи це нормально що з банком неможливо звʼязатись жодним чином?

Зміг достукатися до сапорту тільки через мордокнигу, але теж чекав зворотнього дзвінка пів дня
https://www.facebook.com/bankalliance.ua/
Amethyst
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 20:31

Re: Банк Альянс

  Amethyst написав:схоже шо Аля не вміє нормально робити разлок після списання.
Так і є. Я ж писав про свій досвід у Буковелі, який був у грудні. Здав гірськолижне спорядження, мені провели на терміналі скасування предавторизації -- у застосунку це відобразилося, але банк це не врахував. Розблокували фактично після мого звернення, сам очікував 2 тижні.
Howl
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  #<1 ... 135136137138
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