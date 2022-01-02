Andrew_LV написав:Суть проблеми: при кількох заправках на АЗС самообслуговування, кошти за пальне списали повторно.
Так реально списали, чи просто декілька разів відобразили списання у списку операцій? На балансі дійсно не вистачає коштів? Ви можете самостійно порахувати баланс, залишок коштів? Сформуйте Виписку, подивиться проведені операції.
У мене в списку теж є задвоєння операцій, схоже шо Аля не вміє нормально робити разлок після списання. Але баланс відповідає моїй ДомБух ((
Так. Реально списали. У виписці всі операції проведено. Баланс по картці НЕ відповідає розрахунковому. В будь-якому випадку виникає принаймні 2 базових питання: 1. Чи клієнт повинен рахувати і робити припущення про особливості роботи банку? 2. Чи це нормально що з банком неможливо звʼязатись жодним чином?
Amethyst написав:схоже шо Аля не вміє нормально робити разлок після списання.
Так і є. Я ж писав про свій досвід у Буковелі, який був у грудні. Здав гірськолижне спорядження, мені провели на терміналі скасування предавторизації -- у застосунку це відобразилося, але банк це не врахував. Розблокували фактично після мого звернення, сам очікував 2 тижні.