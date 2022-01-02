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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 14 кві, 2025 21:59
Andrew_LV написав: Amethyst написав:
Є і код авторизації (однаковий у вас?) і код пристрою.
Коди авторизації різні, код пристрою такий самий, тільки доповнений нулями:
Дата і час операції: 21.03.2025 р., 20:34
Ідентифікатор платіжного пристрою: 03927753
Код авторизації: 021527503502
Платіж
Сума: 325.79 ₴
Комісія: 0.00 ₴
Сума у валюті запиту: 30.00 PLN (курс 10.86 UAH)
Дата і час операції: 25.03.2025 р., 02:00
Ідентифікатор платіжного пристрою: 0392775300000000
Код авторизації: 015205087892
Платіж
Сума: 326.51 ₴
Комісія: 0.00 ₴
Сума у валюті запиту: 29.95 PLN (курс 41.70 UAH)
Очевидно що в перша квитанція це блокування 30.00 PLN
А друга квитанція це списання 29.95 PLN. Фактично і заправка була на цю суму.
Проблема полягає в тому що цей
"%:?;%%:* банк списав і 30.00 PLN, і 29.95 PLN. а працівник служби підтримки вимагає підтвердження що я не здійснював повторної оплати і відмовляється надавати офіційну відповідь. Все виключно на словах
Ну можна стиснувши зуби почекати +30діб і може таки автоматом знімуть глюкаве блокування від 21/03...
А можна все це таки написати в саппорт (на мило) і ніжно попросити таки розібратися. Може за тиждень і вирішать...але разблок полюбе буде 30..45 дн ((
Ще краще, запитати у пшеків статус обох операцій і доповісти про це Альянсу
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Додано: Пон 14 кві, 2025 22:31
Amethyst написав:
Ну можна стиснувши зуби почекати +30діб і може таки автоматом знімуть глюкаве блокування від 21/03...
А можна все це таки написати в саппорт (на мило) і ніжно попросити таки розібратися. Може за тиждень і вирішать...але разблок полюбе буде 30..45 дн ((
Ще краще, запитати у пшеків статус обох операцій і доповісти про це Альянсу
Наразі навіть мова не йде про які-небудь операції блокування. Навпаки, все списано і проведено. Баланс по картці це тільки підтверджує.
Саппорт на листи мейлом не відповідає. І так, мені дійсно простіше спілкуватись далі з поляками польською мовою ніж ж неадекватною підтримкою цього банку яка не може спроморгтись по кілька днів на відповідь.
Мій висновок - всі переваги їхньої (Альянсу) картки: 1% кешбек на всі операції, завжди хороший курс конвертації та кредитний ліміт, нівелюються повною відсутністтю підтримки та банальним шахрайством.
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Додано: Пон 14 кві, 2025 22:40
Andrew_LV написав:
Мій висновок - всі переваги їхньої (Альянсу) картки: 1% кешбек на всі операції, завжди хороший курс конвертації та кредитний ліміт, нівелюються повною відсутністтю підтримки та банальним шахрайством.
Ну так, погоджуюся: підтримка у банка -- калічна
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Додано: Вів 15 кві, 2025 04:41
Andrew_LV написав:
Наразі навіть мова не йде про які-небудь операції блокування. Навпаки, все списано і проведено. Баланс по картці це тільки підтверджує.
Не ясно з чого такий висновок. У якості балансу застосунок відображає доступні кошти, тобто за мінусом списаних та заблокованих
. Місцева тупа виписка не дає можливість зрозуміти у якому статусі операція.
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Додано: Вів 15 кві, 2025 11:38
klug написав: Andrew_LV написав:
Наразі навіть мова не йде про які-небудь операції блокування. Навпаки, все списано і проведено. Баланс по картці це тільки підтверджує.
Не ясно з чого такий висновок. У якості балансу застосунок відображає доступні кошти, тобто за мінусом списаних та заблокованих
. Місцева тупа виписка не дає можливість зрозуміти у якому статусі операція.
1. Сформована детальна виписка за період
2. Поточний баланс картки повідомлений працівником банку
3. Прямо запитання та відповідь служби підтримки щодо заблокованих чи проведених операцій
Нажаль тупа там не тільки виписка
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Додано: Вів 15 кві, 2025 11:57
Andrew_LV написав:
1. Сформована детальна виписка за період
А де таке зробили, з від-ня прислали пдф-ку? Тоді там відображуються блоки, якщо вони ще діють.
А якщо дійсно все проведено, то скоріше це провина пшеків, а не Альянсу.
Тобто пшекі таки надіслали підтвердження авторизації, а не відміну блокування. Там ще якось підозріло зроблено сам опис операції у Альянсі: різні валюти вказані (
Думаю, що у пшеків не буди битися баланс, і от тоді вони (може) знайдуть задвоєння. І от тоді важливо, щоби Альянс зреагував
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Додано: Вів 15 кві, 2025 11:59
Amethyst написав: Andrew_LV написав:
1. Сформована детальна виписка за період
А де таке зробили, з від-ня прислали пдф-ку? Тоді там відображуються блоки, якщо вони ще діють.
А якщо дійсно все проведено, то скоріше це провина пшеків, а не Альянсу.
Тобто пшекі таки надіслали підтвердження авторизації, а не відміну блокування. Там ще якось підозріло зроблено сам опис операції у Альянсі: різні валюти вказані (
Думаю, що у пшеків не буди битися баланс, і от тоді вони (може) знайдуть задвоєння. І от тоді важливо, щоби Альянс зреагував
Пшеки - це хто?
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Додано: Вів 15 кві, 2025 20:22
Andrew_LV написав: Amethyst написав: Andrew_LV написав:
1. Сформована детальна виписка за період
А де таке зробили, з від-ня прислали пдф-ку? Тоді там відображуються блоки, якщо вони ще діють.
А якщо дійсно все проведено, то скоріше це провина пшеків, а не Альянсу.
Тобто пшекі таки надіслали підтвердження авторизації, а не відміну блокування. Там ще якось підозріло зроблено сам опис операції у Альянсі: різні валюти вказані (
Думаю, що у пшеків не буди битися баланс, і от тоді вони (може) знайдуть задвоєння. І от тоді важливо, щоби Альянс зреагував
Пшеки - це хто?
Оце я попаав.
Перепрошую, більше так не буду
Іноді, у запалі спору, суперечок я так називав (більше не буду) наших братів за західним кордоном. Хоча родичі моєї мамусі якось і були пов'язані з Лещинськими, але от особисто у мене склалася якась недовіра до тих ляхів
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Додано: Чет 01 тра, 2025 10:03
Банк зовсім зкурвився. Раніше хоч СМС про %% за вкладом приходила десь о 7. Зараз вже 10+, СМС немає, коштів на картці немає, в ТГ каналі мовчання, за телефоном гарячої лінії "усі оператори зайняті". Аллес?
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