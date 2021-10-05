Може то Louis Vuitton.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 06 тра, 2025 00:12
Re: Банк Альянс
насправді вони хитро зробили
обмеження невидимим зробили якесь
закинув гроші на карту сьогодні, потім перевів з неї на свої інші карти близько 41 тисячі а далі облом.
пише Помилка, перевищено ліміт встановлений банком-емітентом, зміна ліміту через надання до банку документів що підтверджують джерела надходжень.
а коли пробую переказати по IBAN пише
Помилка - Унікальне обмеження
як думаєте, в касі залишок або в банкоматі вдастся зняти?
P.S. перевипуск карти теж не дає, пише невідома помилка, думав так обійти блок
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