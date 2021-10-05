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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 137138139140

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Банк Альянс 3.4 5 16
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
19%
3
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 00:01

  Искатель написав:судячи з ніка

Може то Louis Vuitton.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 00:12

Re: Банк Альянс

  quadro_tony_da написав:Дивина тай годі
прийшов лист від банка в пятницю про уточнення всіх транзакцій і карту заблокували

дали строк до 7 квітня надати документи
я нічього не робив сьогодні заходжу а все розблоковано


насправді вони хитро зробили

обмеження невидимим зробили якесь

закинув гроші на карту сьогодні, потім перевів з неї на свої інші карти близько 41 тисячі а далі облом.

пише Помилка, перевищено ліміт встановлений банком-емітентом, зміна ліміту через надання до банку документів що підтверджують джерела надходжень.

а коли пробую переказати по IBAN пише
Помилка - Унікальне обмеження

як думаєте, в касі залишок або в банкоматі вдастся зняти?

P.S. перевипуск карти теж не дає, пише невідома помилка, думав так обійти блок
quadro_tony_da
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Повідомлень: 293
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