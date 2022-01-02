Може то Louis Vuitton.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 06 тра, 2025 00:12
Re: Банк Альянс
насправді вони хитро зробили
обмеження невидимим зробили якесь
закинув гроші на карту сьогодні, потім перевів з неї на свої інші карти близько 41 тисячі а далі облом.
пише Помилка, перевищено ліміт встановлений банком-емітентом, зміна ліміту через надання до банку документів що підтверджують джерела надходжень.
а коли пробую переказати по IBAN пише
Помилка - Унікальне обмеження
як думаєте, в касі залишок або в банкоматі вдастся зняти?
P.S. перевипуск карти теж не дає, пише невідома помилка, думав так обійти блок
P.S.а якщо депозит відкрити, туди гроші перекинути а потім зняти, так вийде?
Додано: Вів 06 тра, 2025 10:52
Re: Банк Альянс
експериментальним шляхом виявив що ліміт 50к
скоріш за все на місяць
Додано: Вів 06 тра, 2025 12:19
Додано: Вів 06 тра, 2025 12:23
Додано: Вів 06 тра, 2025 12:26
Додано: Вів 06 тра, 2025 12:47
Вітаю, на те він і загальнодоступний форум)
Завершилось все тим що фізично відвідав відділення банку у Львові, де все швиденько, компетентно та ввічливо пояснили. На відміну від служби підтримки.
Гроші повернулись через місяць (фактично розблокувались раніше заблоковані суми). Польська мережа АЗС власне відповіла те саме: Informujemy, iż na rachunku jest widoczna kwota preautoryzacji którą blokuje Pana bank (deklaruje Pan do jakiej kwoty chce tankować wybierając kwotę na słupku tankomatu) i którą również bank odblokuje w ciągu kilku dni. Hyperoil nie ma wpływu na proces preautoryzacji, który jest całkowicie kierowany przez Pana bank.
Наразі маю наступні висновки:
- Ніколи не користуватись карткою Альянсу якщо є преавторизація.
- Забути що у банку є будь-яка служба підтримки. Звертатись виключно у відділення
- Продукти банку працють як кацапська рулетка. Не факт що вдасться здійснити операцію і ніхто не може пояснити ні причини, ні термінів.
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