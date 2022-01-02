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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 137138139140

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Банк Альянс 3.4 5 16
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
19%
3
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 00:01

  Искатель написав:судячи з ніка

Може то Louis Vuitton.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 00:12

Re: Банк Альянс

  quadro_tony_da написав:Дивина тай годі
прийшов лист від банка в пятницю про уточнення всіх транзакцій і карту заблокували

дали строк до 7 квітня надати документи
я нічього не робив сьогодні заходжу а все розблоковано


насправді вони хитро зробили

обмеження невидимим зробили якесь

закинув гроші на карту сьогодні, потім перевів з неї на свої інші карти близько 41 тисячі а далі облом.

пише Помилка, перевищено ліміт встановлений банком-емітентом, зміна ліміту через надання до банку документів що підтверджують джерела надходжень.

а коли пробую переказати по IBAN пише
Помилка - Унікальне обмеження

як думаєте, в касі залишок або в банкоматі вдастся зняти?

P.S. перевипуск карти теж не дає, пише невідома помилка, думав так обійти блок

P.S.а якщо депозит відкрити, туди гроші перекинути а потім зняти, так вийде?
quadro_tony_da
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 10:52

Re: Банк Альянс

експериментальним шляхом виявив що ліміт 50к
скоріш за все на місяць
quadro_tony_da
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Повідомлень: 295
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 12:19

  quadro_tony_da написав:експериментальним шляхом виявив що ліміт 50к
скоріш за все на місяць
Тобто, як для клієнта з високим ступенем ризику 8)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 12:23

  Amethyst написав:
  quadro_tony_da написав:експериментальним шляхом виявив що ліміт 50к
скоріш за все на місяць
Тобто, як для клієнта з високим ступенем ризику 8)
при тому шо сам Альянс - контора з надвисоким ступенем ризику :twisted:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 12:26

  flysoulfly написав:
  Amethyst написав:
  quadro_tony_da написав:експериментальним шляхом виявив що ліміт 50к
скоріш за все на місяць
Тобто, як для клієнта з високим ступенем ризику 8)
при тому шо сам Альянс - контора з надвисоким ступенем ризику :twisted:
Ну рибак рибака... і шалені ріки шампанського 8)
Amethyst
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Повідомлень: 6384
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 12:47

  Искатель написав:Пане Андрію, прошу вибачити, що вліз у Вашу розмову з Amethyst, але насправді дуже цікава тема, тому, якщо можливо, розкажіть: як на поточний момент складаються справи по цьому питанню? Чи повернули вам гроші, як взагалі відреагували представники польської АЗС, чи є з їхнього боку розуміння проблеми і бажання йти назустріч?
Я так розумію, що Ви - зі Львова, судячи з ніка, так? Отже, у Польщі буваєте часто. І питання дійсно цікаве.

Вітаю, на те він і загальнодоступний форум)
Завершилось все тим що фізично відвідав відділення банку у Львові, де все швиденько, компетентно та ввічливо пояснили. На відміну від служби підтримки.
Гроші повернулись через місяць (фактично розблокувались раніше заблоковані суми). Польська мережа АЗС власне відповіла те саме: Informujemy, iż na rachunku jest widoczna kwota preautoryzacji którą blokuje Pana bank (deklaruje Pan do jakiej kwoty chce tankować wybierając kwotę na słupku tankomatu) i którą również bank odblokuje w ciągu kilku dni. Hyperoil nie ma wpływu na proces preautoryzacji, który jest całkowicie kierowany przez Pana bank.
Наразі маю наступні висновки:
- Ніколи не користуватись карткою Альянсу якщо є преавторизація.
- Забути що у банку є будь-яка служба підтримки. Звертатись виключно у відділення
- Продукти банку працють як кацапська рулетка. Не факт що вдасться здійснити операцію і ніхто не може пояснити ні причини, ні термінів.
+ Найкращий курс конвертації при оплаті в торговій мережі
+ Кешбек 1% на всі покупки
Andrew_LV
 
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