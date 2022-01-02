|
|
|
Банк Альянс
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 04 тра, 2025 00:01
Искатель написав:
судячи з ніка
Може то Louis Vuitton.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 8761
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 363 раз.
- Подякували: 1228 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
Додано: Вів 06 тра, 2025 00:12
quadro_tony_da написав:
Дивина тай годі
прийшов лист від банка в пятницю про уточнення всіх транзакцій і карту заблокували
дали строк до 7 квітня надати документи
я нічього не робив сьогодні заходжу а все розблоковано
насправді вони хитро зробили
обмеження невидимим зробили якесь
закинув гроші на карту сьогодні, потім перевів з неї на свої інші карти близько 41 тисячі а далі облом.
пише Помилка, перевищено ліміт встановлений банком-емітентом, зміна ліміту через надання до банку документів що підтверджують джерела надходжень.
а коли пробую переказати по IBAN пишеПомилка - Унікальне обмеження
як думаєте, в касі залишок або в банкоматі вдастся зняти?
P.S. перевипуск карти теж не дає, пише невідома помилка, думав так обійти блок
P.S.а якщо депозит відкрити, туди гроші перекинути а потім зняти, так вийде?
-
quadro_tony_da
-
-
- Повідомлень: 295
- З нами з: 05.04.24
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 14 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 06 тра, 2025 10:52
експериментальним шляхом виявив що ліміт 50к
скоріш за все на місяць
-
quadro_tony_da
-
-
- Повідомлень: 295
- З нами з: 05.04.24
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 14 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 06 тра, 2025 12:19
quadro_tony_da написав:
експериментальним шляхом виявив що ліміт 50к
скоріш за все на місяць
Тобто, як для клієнта з високим ступенем ризику
-
Amethyst
-
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 6386
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 488 раз.
- Подякували: 1254 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
1
1
10
Додано: Вів 06 тра, 2025 12:23
Amethyst написав: quadro_tony_da написав:
експериментальним шляхом виявив що ліміт 50к
скоріш за все на місяць
Тобто, як для клієнта з високим ступенем ризику
при тому шо сам Альянс - контора з надвисоким ступенем ризику
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 5861
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1857 раз.
- Подякували: 327 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Вів 06 тра, 2025 12:26
flysoulfly написав: Amethyst написав: quadro_tony_da написав:
експериментальним шляхом виявив що ліміт 50к
скоріш за все на місяць
Тобто, як для клієнта з високим ступенем ризику
при тому шо сам Альянс - контора з надвисоким ступенем ризику
Ну рибак рибака... і шалені ріки шампанського
-
Amethyst
-
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 6386
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 488 раз.
- Подякували: 1254 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
1
1
10
Додано: Вів 06 тра, 2025 12:47
Искатель написав:
Пане Андрію, прошу вибачити, що вліз у Вашу розмову з Amethyst, але насправді дуже цікава тема, тому, якщо можливо, розкажіть: як на поточний момент складаються справи по цьому питанню? Чи повернули вам гроші, як взагалі відреагували представники польської АЗС, чи є з їхнього боку розуміння проблеми і бажання йти назустріч?
Я так розумію, що Ви - зі Львова, судячи з ніка, так? Отже, у Польщі буваєте часто. І питання дійсно цікаве.
Вітаю, на те він і загальнодоступний форум)
Завершилось все тим що фізично відвідав відділення банку у Львові, де все швиденько, компетентно та ввічливо пояснили. На відміну від служби підтримки.
Гроші повернулись через місяць (фактично розблокувались раніше заблоковані суми). Польська мережа АЗС власне відповіла те саме: Informujemy, iż na rachunku jest widoczna kwota preautoryzacji którą blokuje Pana bank (deklaruje Pan do jakiej kwoty chce tankować wybierając kwotę na słupku tankomatu) i którą również bank odblokuje w ciągu kilku dni. Hyperoil nie ma wpływu na proces preautoryzacji, który jest całkowicie kierowany przez Pana bank.
Наразі маю наступні висновки:
- Ніколи не користуватись карткою Альянсу якщо є преавторизація.
- Забути що у банку є будь-яка служба підтримки. Звертатись виключно у відділення
- Продукти банку працють як кацапська рулетка. Не факт що вдасться здійснити операцію і ніхто не може пояснити ні причини, ні термінів.
+ Найкращий курс конвертації при оплаті в торговій мережі
+ Кешбек 1% на всі покупки
-
Andrew_LV
-
-
- Повідомлень: 40
- З нами з: 04.01.12
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 06 тра, 2025 12:56
Andrew_LV написав:
Hyperoil nie ma wpływu
Як це "не має впливу". Це ХіперПіпер повинен був надати ОДНАКОВИЙ код авторизації для розблокування... А такк банка руцями зняла предавторизацію впродовж місяця. Це стандарт для МПС ((
А от то шо саппорт тупить, ну це є таке, і не тільки у цієї банки, нажаль ((
-
Amethyst
-
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 6386
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 488 раз.
- Подякували: 1254 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
1
1
10
Додано: Вів 06 тра, 2025 22:25
Amethyst написав: Andrew_LV написав:
Hyperoil nie ma wpływu
Як це "не має впливу". Це ХіперПіпер повинен був надати ОДНАКОВИЙ код авторизації для розблокування... А такк банка руцями зняла предавторизацію впродовж місяця. Це стандарт для МПС ((
А от то шо саппорт тупить, ну це є таке, і не тільки у цієї банки, нажаль ((
По-перше, якийсь Альянс ну прям унікальний банк, якому потрібно надавати якісь коди. Чому тоді з картками інших банків все нормально автоматично розблокувується? Конкретний приклад - оплата карткою монобанку на тій самій АЗС.
По-друге, чому мене як клієнта взагалі повинно цікавити питання якихось кодів?
-
Andrew_LV
-
-
- Повідомлень: 40
- З нами з: 04.01.12
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 06 тра, 2025 22:36
Andrew_LV написав: Amethyst написав: Andrew_LV написав:
Hyperoil nie ma wpływu
Як це "не має впливу". Це ХіперПіпер повинен був надати ОДНАКОВИЙ код авторизації для розблокування... А такк банка руцями зняла предавторизацію впродовж місяця. Це стандарт для МПС ((
А от то шо саппорт тупить, ну це є таке, і не тільки у цієї банки, нажаль ((
По-перше, якийсь Альянс ну прям унікальний банк, якому потрібно надавати якісь коди. Чому тоді з картками інших банків все нормально автоматично розблокувується? Конкретний приклад - оплата карткою монобанку на тій самій АЗС.
По-друге, чому мене як клієнта взагалі повинно цікавити питання якихось кодів?
Ну формально Альянс все виконав у межах регламенту.
А чо автоматом не вийшло, то треба спецам розбиратися. Але, дійсно, на банку є скарги з приводу (тупого) процесінгу (від УкрКард).
А як клієнт ви повинні просто обрати нормальну банку для своїх забаганок. Альянс, схоже, не підходить
-
Amethyst
-
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 6386
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 488 раз.
- Подякували: 1254 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
1
1
10
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|
Схожі теми
|
|2516
|1567932
|
Вів 06 тра, 2025 20:09
S i m
|
|1450
|510394
|
|
|1709
|746047
|
|