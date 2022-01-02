Даруйте, але якщо оплата карткою з попередньою преавторизацією в торговій мережі відноситься до забаганок, які ж тоді "звичайні" операції?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 тра, 2025 00:45
Додано: Сер 07 тра, 2025 04:38
Re: Банк Альянс
Звич. оплата карткою або хоча б з предавторизацією на 0 суму. Ну УкрКард не витягує )
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