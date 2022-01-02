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Обслуговування в українських
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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 138139140141

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Альянс 3.4 5 16
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
19%
3
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 00:45

  Amethyst написав:А як клієнт ви повинні просто обрати нормальну банку для своїх забаганок. Альянс, схоже, не підходить :wink:

Даруйте, але якщо оплата карткою з попередньою преавторизацією в торговій мережі відноситься до забаганок, які ж тоді "звичайні" операції? :?
Andrew_LV
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 04:38

Re: Банк Альянс

Звич. оплата карткою або хоча б з предавторизацією на 0 суму. Ну УкрКард не витягує )
Amethyst
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 14:08

Re: Банк Альянс

  Amethyst написав:Тобто, як для клієнта з високим ступенем ризику


не надо ляля

підтримка сказала що такі ліміти тепер ДЛЯ ВСІХ фіз осіб

Зображення
quadro_tony_da
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Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 14:32

Re: Банк Альянс

  quadro_tony_da написав:не надо ляля
Ну в мене 150К там де у вас 50К :P :P
Amethyst
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6391
З нами з: 05.05.21
Подякував: 488 раз.
Подякували: 1255 раз.
 
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1
10
  #<1 ... 138139140141
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