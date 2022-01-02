|
|
|
Банк Альянс
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
-
Andrew_LV
-
-
- Повідомлень: 41
- З нами з: 04.01.12
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 07 тра, 2025 04:38
Звич. оплата карткою або хоча б з предавторизацією на 0 суму. Ну УкрКард не витягує )
-
Amethyst
-
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 6392
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 488 раз.
- Подякували: 1255 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
1
1
10
Додано: Чет 08 тра, 2025 14:08
Amethyst написав:
Тобто, як для клієнта з високим ступенем ризику
не надо ляля
підтримка сказала що такі ліміти тепер ДЛЯ ВСІХ фіз осіб
-
quadro_tony_da
-
-
- Повідомлень: 296
- З нами з: 05.04.24
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 14 раз.
-
-
Профіль
-
-
-
Amethyst
-
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 6392
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 488 раз.
- Подякували: 1255 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
1
1
10
Додано: Чет 08 тра, 2025 15:30
десь можна подивитися в додатку ̶к̶о̶м̶у̶ ̶ч̶е̶ ̶к̶о̶м̶у̶ ̶н̶и̶ч̶е̶ 150к або 50к?
-
novichok
-
-
- Повідомлень: 3555
- З нами з: 31.03.13
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 304 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 08 тра, 2025 17:27
novichok написав:
десь можна подивитися в додатку ̶к̶о̶м̶у̶ ̶ч̶е̶ ̶к̶о̶м̶у̶ ̶н̶и̶ч̶е̶ 150к або 50к?
Ніі, треба в сапорт стукати і вони чото стали швидко відповідати ))
-
Amethyst
-
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 6392
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 488 раз.
- Подякували: 1255 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
1
1
10
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|346
|151997
|
|
|723
|433054
|
|
|2518
|1569033
|
|