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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 138139140141

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Банк Альянс 3.4 5 16
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
19%
3
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 00:45

  Amethyst написав:А як клієнт ви повинні просто обрати нормальну банку для своїх забаганок. Альянс, схоже, не підходить :wink:

Даруйте, але якщо оплата карткою з попередньою преавторизацією в торговій мережі відноситься до забаганок, які ж тоді "звичайні" операції? :?
Andrew_LV
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 04:38

Re: Банк Альянс

Звич. оплата карткою або хоча б з предавторизацією на 0 суму. Ну УкрКард не витягує )
Amethyst
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 14:08

Re: Банк Альянс

  Amethyst написав:Тобто, як для клієнта з високим ступенем ризику


не надо ляля

підтримка сказала що такі ліміти тепер ДЛЯ ВСІХ фіз осіб

Зображення
quadro_tony_da
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Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 14:32

Re: Банк Альянс

  quadro_tony_da написав:не надо ляля
Ну в мене 150К там де у вас 50К :P :P
Amethyst
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 15:30

  Amethyst написав:
  quadro_tony_da написав:не надо ляля
Ну в мене 150К там де у вас 50К :P :P

десь можна подивитися в додатку ̶к̶о̶м̶у̶ ̶ч̶е̶ ̶к̶о̶м̶у̶ ̶н̶и̶ч̶е̶ 150к або 50к?
novichok
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Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 17:27

  novichok написав:
  Amethyst написав:
  quadro_tony_da написав:не надо ляля
Ну в мене 150К там де у вас 50К :P :P

десь можна подивитися в додатку ̶к̶о̶м̶у̶ ̶ч̶е̶ ̶к̶о̶м̶у̶ ̶н̶и̶ч̶е̶ 150к або 50к?

Ніі, треба в сапорт стукати і вони чото стали швидко відповідати ))
Amethyst
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 14:26

https://alb.ua/about/docs?selectedDocum ... ype=tariff
Цирк)))
Feh14
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 14:35

  Feh14 написав:https://alb.ua/about/docs?selectedDocument=%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B8+%22%D0%86%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%22&selectedFile=https%3A%2F%2Fsa-api.bankalliance.ua%2Fstorage%2Ffiles%2Fcf%2Fihrova_vid_01.05.25.pdf&selectedProduct=gameCard&documentType=tariff
Цирк)))

Трохи не зрозумів, щорічна плата за обслуговування - 1000 грн? Добре, хоч слово "застереження" написали.
Ага, додивився, внизу примітка "У разі припинення банком договірних відносин з клієнтом". Могли б краще виділити.
До речі, така сама примітка є і по "Стартовій" :)
Искатель
 
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