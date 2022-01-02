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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Andrew_LV
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Додано: Сер 07 тра, 2025 04:38
Звич. оплата карткою або хоча б з предавторизацією на 0 суму. Ну УкрКард не витягує )
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Amethyst
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Додано: Чет 08 тра, 2025 14:08
Amethyst написав:
Тобто, як для клієнта з високим ступенем ризику
не надо ляля
підтримка сказала що такі ліміти тепер ДЛЯ ВСІХ фіз осіб
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quadro_tony_da
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Amethyst
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Додано: Чет 08 тра, 2025 15:30
десь можна подивитися в додатку ̶к̶о̶м̶у̶ ̶ч̶е̶ ̶к̶о̶м̶у̶ ̶н̶и̶ч̶е̶ 150к або 50к?
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novichok
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Додано: Чет 08 тра, 2025 17:27
novichok написав:
десь можна подивитися в додатку ̶к̶о̶м̶у̶ ̶ч̶е̶ ̶к̶о̶м̶у̶ ̶н̶и̶ч̶е̶ 150к або 50к?
Ніі, треба в сапорт стукати і вони чото стали швидко відповідати ))
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Amethyst
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Додано: Суб 10 тра, 2025 14:26
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Feh14
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Додано: Суб 10 тра, 2025 14:35
Feh14 написав:
https://alb.ua/about/docs?selectedDocument=%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B8+%22%D0%86%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%22&selectedFile=https%3A%2F%2Fsa-api.bankalliance.ua%2Fstorage%2Ffiles%2Fcf%2Fihrova_vid_01.05.25.pdf&selectedProduct=gameCard&documentType=tariff
Цирк)))
Трохи не зрозумів, щорічна плата за обслуговування - 1000 грн? Добре, хоч слово "застереження" написали.
Ага, додивився, внизу примітка "У разі припинення банком договірних відносин з клієнтом".
Могли б краще виділити.
До речі, така сама примітка є і по "Стартовій"
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Искатель
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Додано: Суб 10 тра, 2025 22:02
Feh14 це взагалі законно? підпадає під азартні ігри і лутбокси
в такому випадку вони мають вказати шанси випадіння кожного відсотку кешбеку
як зобовязані робити всі ігрові компанії де є лутбокси і подібні механіки
щось мені хдається що там не рівномірні шанси уж точно
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quadro_tony_da
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