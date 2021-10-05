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Обслуговування в українських
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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 139140141142

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Альянс 3.4 5 16
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
19%
3
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 13:08

  quadro_tony_da написав:
  Amethyst написав:Ну в мене 150К

з 31 червня у тебе буде 100
рано радієш
з 1 червня!
Але ще подивимся ))
Може пишні меморандні обмеження сконають і в цьому міс-ці, бо щось дуже тупе вийшло :evil:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 19:16

  Amethyst написав:Може пишні меморандні обмеження сконають і в цьому міс-ці, бо щось дуже тупе вийшло :evil:

Нема підстав. Все так і було задумано.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 19:33

  klug написав:
  Amethyst написав:Може пишні меморандні обмеження сконають і в цьому міс-ці, бо щось дуже тупе вийшло :evil:

Нема підстав. Все так і було задумано.
Та ніі, це працюють якісь раша-діверсанти.
Це ж треба додуматися залочити СЕП-перекази між рах-ками однієї фізособи в різних банках.
Це ж пряме порушення Конституції -- обмеження доступу без суду до власності :mrgreen:
Amethyst
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  #<1 ... 139140141142
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