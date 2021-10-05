з 1 червня!
Але ще подивимся ))
Може пишні меморандні обмеження сконають і в цьому міс-ці, бо щось дуже тупе вийшло
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 тра, 2025 13:08
Додано: Пон 12 тра, 2025 19:16
Додано: Пон 12 тра, 2025 19:33
Та ніі, це працюють якісь раша-діверсанти.
Це ж треба додуматися залочити СЕП-перекази між рах-ками однієї фізособи в різних банках.
Це ж пряме порушення Конституції -- обмеження доступу без суду до власності
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