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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 тра, 2025 13:08
quadro_tony_da написав: Amethyst написав:
Ну в мене 150К
з 31 червня у тебе буде 100
рано радієш
з 1 червня!
Але ще подивимся ))
Може пишні меморандні обмеження сконають і в цьому міс-ці, бо щось дуже тупе вийшло
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Додано: Пон 12 тра, 2025 19:16
Amethyst написав:
Може пишні меморандні обмеження сконають і в цьому міс-ці, бо щось дуже тупе вийшло
Нема підстав. Все так і було задумано.
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klug
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Додано: Пон 12 тра, 2025 19:33
klug написав: Amethyst написав:
Може пишні меморандні обмеження сконають і в цьому міс-ці, бо щось дуже тупе вийшло
Нема підстав. Все так і було задумано.
Та ніі, це працюють якісь раша-діверсанти.
Це ж треба додуматися залочити СЕП-перекази між рах-ками однієї фізособи в різних банках.
Це ж пряме порушення Конституції -- обмеження доступу без суду до власності
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Додано: Пон 12 тра, 2025 22:34
Amethyst написав: klug написав: Amethyst написав:
Може пишні меморандні обмеження сконають і в цьому міс-ці, бо щось дуже тупе вийшло
Нема підстав. Все так і було задумано.
Та ніі, це працюють якісь раша-діверсанти.
Це ж треба додуматися залочити СЕП-перекази між рах-ками однієї фізособи в різних банках.
Це ж пряме порушення Конституції -- обмеження доступу без суду до власності
Ну, ті хто трохи в адекваті, ніби між власними рахунками СЕП не рахують в ліміт і до них питань немає.
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Додано: Вів 13 тра, 2025 16:51
Після пів річної перерви планую дістати с полички Стартову.
Мінімалка при погашенні кредитки так і лишилась 5%? В додатку понятліво малюють заборгованість?
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Додано: Вів 13 тра, 2025 17:01
novichok написав:
Після пів річної перерви планую дістати с полички Стартову.
Мінімалка при погашенні кредитки так і лишилась 5%? В додатку понятліво малюють заборгованість?
Так, все норм.
ОМП = 5%, під бухвочкою "і" біля номеру картки все норм малює заборгованість
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