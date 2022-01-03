Дуже цікаво на рахунок ігрової картки.
Чи операторів не достали люди які телефонують з питання поповнення казино, і як їх фінансовий моніторинг регулює такий потік людей, які грають у казино..., всім вже відомо що майже всі банки намагаються відхрещюватись від казино, оскільки постійно у всіх клієнтів треба просити довідки про виграші, а казино їх надають 30 днів і тільки якщо сам банк попросить і треба надавати прям докази того, що банк попросив довідку цю. Також банк напряму не каже що вона для казино, хоча і реклама їх картки на кожному сайті з серіалами і позаду "піраміди" і подібні тригери, які натякають на казино