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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 144145146147

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Альянс 3.4 5 17
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
18%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
24%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
3
Всього голосів : 17
Повідомлення Додано: Вів 22 лип, 2025 20:32

Re: Банк Альянс

Дуже цікаво на рахунок ігрової картки.

Чи операторів не достали люди які телефонують з питання поповнення казино, і як їх фінансовий моніторинг регулює такий потік людей, які грають у казино..., всім вже відомо що майже всі банки намагаються відхрещюватись від казино, оскільки постійно у всіх клієнтів треба просити довідки про виграші, а казино їх надають 30 днів і тільки якщо сам банк попросить і треба надавати прям докази того, що банк попросив довідку цю. Також банк напряму не каже що вона для казино, хоча і реклама їх картки на кожному сайті з серіалами і позаду "піраміди" і подібні тригери, які натякають на казино
aanonimovic594
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Повідомлення Додано: Пон 04 сер, 2025 00:40

Старий застосунок припинить працювати з 01.01.2026. Сподіваюся, що за осінь таки осилять роботу з поточними рахунками у новому :?
klug
 
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