Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 лип, 2025 20:32
Дуже цікаво на рахунок ігрової картки.
Чи операторів не достали люди які телефонують з питання поповнення казино, і як їх фінансовий моніторинг регулює такий потік людей, які грають у казино..., всім вже відомо що майже всі банки намагаються відхрещюватись від казино, оскільки постійно у всіх клієнтів треба просити довідки про виграші, а казино їх надають 30 днів і тільки якщо сам банк попросить і треба надавати прям докази того, що банк попросив довідку цю. Також банк напряму не каже що вона для казино, хоча і реклама їх картки на кожному сайті з серіалами і позаду "піраміди" і подібні тригери, які натякають на казино
aanonimovic594
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Додано: Пон 04 сер, 2025 00:40
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працювати з 01.01.2026. Сподіваюся, що за осінь таки осилять роботу з поточними рахунками у новому
klug
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Додано: Пон 04 сер, 2025 15:20
klug написав:
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працювати з 01.01.2026. Сподіваюся, що за осінь таки осилять роботу з поточними рахунками у новому
Хммм) цікаво, але думаю що зможуть, це не дуже складно
aanonimovic594
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Додано: Пон 04 сер, 2025 17:20
klug написав:
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працювати з 01.01.2026. Сподіваюся, що за осінь таки осилять роботу з поточними рахунками у новому
що такого банк додасть що аж треба цілий новий додаток?
це ж купа грошей якщо робити з 0
greenozon
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Додано: Пон 04 сер, 2025 20:50
greenozon написав:
що такого банк додасть що аж треба цілий новий додаток?
це ж купа грошей якщо робити з 0
Ну капець, банка у всіх своїх замовних матеріалах розповідає, який у неї унікальний новий застосунок з неповторними ідеями, а Ви задаєте такі питання.
От з перших рук:
https://biz.nv.ua/ukr/markets/alyans-ba ... 71692.html
А взагалі, мода все переписувати докотилася вже до найконсервативніших банок на кшталт Кредо та Сибаса.
klug
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