Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них.
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Альянс 3.4 5 17
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
18%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
24%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
3
Всього голосів : 17
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 17:48

Re: Банк Альянс

Doda, добові ліміти на картці або просто заніс цей ресурс до чорного списку.
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6353
З нами з: 08.03.18
Подякував: 581 раз.
Подякували: 1140 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 18:28

  Doda написав:Відмова при оплаті Стартовою на PayHub. В чому може бути причина?

Банка трохи йобобо у цьому плані: непоодинокі відмови на нормальних ресурсах. Навіть при поповненні Vodafone була відмова.
klug
 
Повідомлень: 8869
З нами з: 18.08.14
Подякував: 373 раз.
Подякували: 1244 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 19:57

  klug написав:
  Doda написав:Відмова при оплаті Стартовою на PayHub. В чому може бути причина?

Банка трохи йобобо у цьому плані: непоодинокі відмови на нормальних ресурсах. Навіть при поповненні Vodafone була відмова.

Vodafone якраз поповнює без проблем, а з комуналеою ніяк.
Doda
 
Повідомлень: 204
З нами з: 23.11.11
Подякував: 58 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
 
