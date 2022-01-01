|
|
|
Банк Альянс
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 04 вер, 2025 11:39
До карти Стартова де глянути умови кеш-беку, декларують 1% на все, але то не так
-
myko
-
-
- Повідомлень: 146
- З нами з: 25.06.14
- Подякував: 49 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
-
Профіль
-
-
-
Eldarien
-
-
- Повідомлень: 84
- З нами з: 22.05.20
- Подякував: 26 раз.
- Подякували: 18 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 04 вер, 2025 16:48
ВIВ написав:
Сегодняшние оплаты в интернете гасить аж в декабре?
Халява скінчилась, тепер проводки роблять як в моно, день в день
-
wolt450
-
-
- Повідомлень: 3794
- З нами з: 07.12.10
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 407 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 09 вер, 2025 02:04
Комусь налили ліміт на "Плати пізніше
"? Мені з 2 млрд утяли 0. Хто знає, той, що на 4 платежі - це теж лише у партнерських магазинах чи на все, як у Алки?
-
klug
-
-
- Повідомлень: 8908
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 375 раз.
- Подякували: 1257 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|
Схожі теми
|
|2290
|1148387
|
|
|2741
|1650681
|
|
|372
|167691
|
|