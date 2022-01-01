RSS
Банк Альянс

Банк Альянс
Повідомлення Додано: Нед 28 вер, 2025 18:51

Re: Банк Альянс

С Целевой выводил по СЭП, % не было.
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6366
З нами з: 08.03.18
Подякував: 583 раз.
Подякували: 1139 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Нед 28 вер, 2025 21:51

  ВIВ написав:В чем тогда отличие от Простой?

Новий застосунок усі старі пакети називає "Проста". З чим конкретно Ви хочете порівняти?
klug
 
Повідомлень: 8931
З нами з: 18.08.14
Подякував: 375 раз.
Подякували: 1259 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: П'ят 03 жов, 2025 11:14

Re: Банк Альянс

Підкажіть, будь ласка, при придбанні валюти через застосунок - банк при виплаті її готівкою яку суму комісії забирає?
Хотів спитати в оператора, майже 35 хвилин чекаю на зв*язок з ним :(
Оперативно :(
myko
 
Повідомлень: 153
З нами з: 25.06.14
Подякував: 52 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 03 жов, 2025 11:55

myko, див. https://alb.ua/personal/cards/debit
Корисна інформація/Запитання

Чи є комісія за зняття готівки з валютної картки «Цільова»?
Для валютних карток комісія становить 0,5% від суми зняття на території України.

Але за онлайн-обмін нараховують КБ 0.5% (0.385% чистими), тобто коміс десь буде 0.115% 8)
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6708
З нами з: 05.05.21
Подякував: 516 раз.
Подякували: 1330 раз.
 
Профіль
 
4
1
1
11
Повідомлення Додано: П'ят 03 жов, 2025 12:16

  klug написав:
  ВIВ написав:В чем тогда отличие от Простой?

Новий застосунок усі старі пакети називає "Проста". З чим конкретно Ви хочете порівняти?

У меня старый. Там есть и "Проста" и "Цильова".
Перейти на новый апп есть смысл?
ВIВ
Аватар користувача
 
Повідомлень: 868
З нами з: 03.02.21
Подякував: 17 раз.
Подякували: 108 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 03 жов, 2025 12:38

Amethyst Щиро вдячний.
Цей пункт тарифів:

Зняття готівкових коштів із валютної картки
через каси та банкомати українських банків

0,5%, але не більше 500 грн в еквіваленті

Від суми операції. Плата розраховується
в національній валюті за офіційним курсом НБУ
на момент проведення операції

Шукав пункт в тарифах, де зазначено "через каси відділень Alliance bank", не знайшов

Тобто, купівля в додатку - безкоштовна + 0,5% кешбеку від суми придбання.
А за зняття готівки - 0,5% від суми зняття.
Зарахування коштів на карту Цільова - безкоштовне.
myko
 
Повідомлень: 153
З нами з: 25.06.14
Подякував: 52 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 03 жов, 2025 12:40

Re: Банк Альянс

  Amethyst написав:myko, див. https://alb.ua/personal/cards/debit
Корисна інформація/Запитання


про кешбек при придбанні валюти - нічого :(
myko
 
Повідомлень: 153
З нами з: 25.06.14
Подякував: 52 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 03 жов, 2025 13:02

Re: Банк Альянс

  Amethyst написав:Але за онлайн-обмін нараховують КБ 0.5% (0.385% чистими), тобто коміс десь буде 0.115%


Кешбек діє для гривневої карти Цільова чи для карти Стартова?
myko
 
Повідомлень: 153
З нами з: 25.06.14
Подякував: 52 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
 
