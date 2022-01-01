|
Додано: Нед 28 вер, 2025 18:51
Re: Банк Альянс
С Целевой выводил по СЭП, % не было.
Додано: Нед 28 вер, 2025 21:51
Додано: П'ят 03 жов, 2025 11:14
Re: Банк Альянс
Підкажіть, будь ласка, при придбанні валюти через застосунок - банк при виплаті її готівкою яку суму комісії забирає?
Хотів спитати в оператора, майже 35 хвилин чекаю на зв*язок з ним
Оперативно
Додано: П'ят 03 жов, 2025 11:55
myko, див.
Корисна інформація/Запитання
Чи є комісія за зняття готівки з валютної картки «Цільова»?
Для валютних карток комісія становить 0,5% від суми зняття на території України.
Але за онлайн-обмін нараховують КБ 0.5% (0.385% чистими), тобто коміс десь буде 0.115%
Додано: П'ят 03 жов, 2025 12:16
Додано: П'ят 03 жов, 2025 12:38
Amethyst Щиро вдячний.
Цей пункт тарифів:
Зняття готівкових коштів із валютної картки
через каси та банкомати українських банків
0,5%, але не більше 500 грн в еквіваленті
Від суми операції. Плата розраховується
в національній валюті за офіційним курсом НБУ
на момент проведення операції
Шукав пункт в тарифах, де зазначено "через каси відділень Alliance bank", не знайшов
Тобто, купівля в додатку - безкоштовна + 0,5% кешбеку від суми придбання.
А за зняття готівки - 0,5% від суми зняття.
Зарахування коштів на карту Цільова - безкоштовне.
Додано: П'ят 03 жов, 2025 12:40
Re: Банк Альянс
про кешбек при придбанні валюти - нічого
Додано: П'ят 03 жов, 2025 13:02
Re: Банк Альянс
