RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Альянс

Банк Альянс
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 150151152153

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Альянс 3.4 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
44%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
3
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 15:46

  ВIВ написав:Интересно как им подать своих поставщиков коммуналки. А то у меня только теплоэнерго и все.

Я із додатка на вайбер. Може врахуть
valya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1903
З нами з: 31.10.12
Подякував: 667 раз.
Подякували: 128 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 19:04

  aquadialog написав:Мені теж так само.

Шо бот, шо оператор ответ один:
Оператор на зв'язку! Хочемо повідомити, що наразі ми не приймаємо заявки на збільшення кредитного ліміту. Це пов’язано з тим, що команда розробників активно працює над впровадженням нового функціоналу, який дозволить вам самостійно змінювати кредитний ліміт безпосередньо у застосунку. Це рішення допоможе зробити процес швидким, зручним і доступним у будь-який час. Ми очікуємо, що цей функціонал стане доступним зовсім скоро, і разом з вами з нетерпінням чекаємо на його запуск🤞
Просимо поставитися з розумінням до тимчасових обмежень, адже вся команда працює над тим, щоб забезпечити вас найкращим сервісом та необхідними інструментами для комфортного використання наших послуг.
Дякуємо за ваше терпіння😊
ВIВ
Аватар користувача
 
Повідомлень: 876
З нами з: 03.02.21
Подякував: 18 раз.
Подякували: 108 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 10:52

Re: Банк Альянс

Сплачую комуналку- 3 платежа пройшло, квитанції відправив. А 4 тий завис- в обробці. Вже 30 хв. Рекомендую почекати з оплатою.
lel
 
Повідомлень: 3546
З нами з: 10.12.13
Подякував: 1106 раз.
Подякували: 408 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 13:33

Re: Банк Альянс

у додатка в плеймаркеті стоїть обмеження "по регіону", як встановити додаток не змінюючи регіону платжіного профіля?

ЗІ в додатках інших банків таких обмежень на встановлення не зустрічав
Setta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 771
З нами з: 13.02.07
Подякував: 17 раз.
Подякували: 104 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 13:50

комуналка

а здесь есть ветка по коммуналке? я имею ввиду на форуме.
просто интересно , можно ли за что-то платежи списать если не проживаешь, или отопление плохое, всякие нюансы.
и можно с приложения альянс например оплатить коммуналку сестры или брата , чтобы тоже был кеш бек?
Raymond
 
Повідомлень: 1353
З нами з: 16.12.08
Подякував: 220 раз.
Подякували: 109 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 15:40

Raymond
Мабуть у всіх банках можна платити будь кому, створюється нова адреса або вибирається інший рахунок постачальника
valya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1903
З нами з: 31.10.12
Подякував: 667 раз.
Подякували: 128 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 150151152153
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: aquadialog, melkh і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Райффайзен Банк 1 ... 281, 282, 283
Citizen_D » Нед 02 січ, 2022 11:24
2829 1690591
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 жов, 2025 10:41
Amethyst
МТБ Банк 1 ... 29, 30, 31
Алексей77 » Чет 27 січ, 2022 18:39
302 264637
Переглянути останнє повідомлення
Вів 14 жов, 2025 17:59
Assistant_Portal
Банк Кредит Дніпро 1 ... 37, 38, 39
Stringer » П'ят 14 січ, 2022 17:55
382 176900
Переглянути останнє повідомлення
Вів 14 жов, 2025 10:49
ВЕСЕЛЬЧАК У

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (9956)
16.10.2025 16:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.