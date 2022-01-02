Я із додатка на вайбер. Може врахуть
Додано: Вів 14 жов, 2025 15:46
Додано: Вів 14 жов, 2025 19:04
Шо бот, шо оператор ответ один:
Оператор на зв'язку! Хочемо повідомити, що наразі ми не приймаємо заявки на збільшення кредитного ліміту. Це пов’язано з тим, що команда розробників активно працює над впровадженням нового функціоналу, який дозволить вам самостійно змінювати кредитний ліміт безпосередньо у застосунку. Це рішення допоможе зробити процес швидким, зручним і доступним у будь-який час. Ми очікуємо, що цей функціонал стане доступним зовсім скоро, і разом з вами з нетерпінням чекаємо на його запуск🤞
Просимо поставитися з розумінням до тимчасових обмежень, адже вся команда працює над тим, щоб забезпечити вас найкращим сервісом та необхідними інструментами для комфортного використання наших послуг.
Дякуємо за ваше терпіння😊
Додано: Чет 16 жов, 2025 10:52
Сплачую комуналку- 3 платежа пройшло, квитанції відправив. А 4 тий завис- в обробці. Вже 30 хв. Рекомендую почекати з оплатою.
Додано: Чет 16 жов, 2025 13:33
у додатка в плеймаркеті стоїть обмеження "по регіону", як встановити додаток не змінюючи регіону платжіного профіля?
ЗІ в додатках інших банків таких обмежень на встановлення не зустрічав
Додано: Чет 16 жов, 2025 13:50
комуналка
а здесь есть ветка по коммуналке? я имею ввиду на форуме.
просто интересно , можно ли за что-то платежи списать если не проживаешь, или отопление плохое, всякие нюансы.
и можно с приложения альянс например оплатить коммуналку сестры или брата , чтобы тоже был кеш бек?
Додано: Чет 16 жов, 2025 15:40
Мабуть у всіх банках можна платити будь кому, створюється нова адреса або вибирається інший рахунок постачальника
Додано: Чет 16 жов, 2025 17:06
По комуналці при оплаті неможливо ставити іншу суму ніж у рахунку, це дуже незручно, треба допилити.
Додано: Чет 16 жов, 2025 17:23
Додано: Чет 16 жов, 2025 18:56
Сьогодні комусь вдалось в повному обсязі заплатити комунальні? По двум аккаунтам і досі два платежа- в обробці. Квитанцій не дало, кешбек не нарахувало. Підтримка чітко не може сказати- пройшли платежі чи ні.
Відповідають через 3-4 години. Стандартно відповідають, що передали звернення відповідним спеціалістам.
