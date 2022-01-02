|
Банк Альянс
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 17 жов, 2025 08:55
посетитель написав: aquadialog написав:
По комуналці при оплаті неможливо ставити іншу суму ніж у рахунку, це дуже незручно, треба допилити.
Можна.Натискаєте на стрілочку вниз "Деталі" і там пишете яку треба суму.
Не працює, по електриці, наприклад.
aquadialog
Повідомлень: 765
З нами з: 23.03.10
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 43 раз.
Додано: П'ят 17 жов, 2025 09:49
Перевірив, дійсно так.Чомусь не в усіх платіжках суму можна змінити.По електриці по одній квартирі не міняється.Але по тій же електриці по іншій квартирі суму оплати дає поміняти.Дивно якось.
посетитель
Повідомлень: 1539
З нами з: 22.12.18
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 230 раз.
Додано: П'ят 17 жов, 2025 10:21
З сайта ясно якщо платить, то враховує кешбек, але тільки 1%(((
aquadialog
Повідомлень: 765
З нами з: 23.03.10
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 43 раз.
Додано: П'ят 17 жов, 2025 10:55
Сьогодні і вчора хтось оплачував комунальні в додатку?
lel
Повідомлень: 3551
З нами з: 10.12.13
- Подякував: 1106 раз.
- Подякували: 408 раз.
Додано: П'ят 17 жов, 2025 11:50
aquadialog написав:
З сайта ясно якщо платить, то враховує кешбек, але тільки 1%(((
перші 1667грн всі 30%.На клон apk просить селфі
Мизантрóп
Повідомлень: 7463
З нами з: 03.12.14
- Подякував: 1599 раз.
- Подякували: 1431 раз.
1
Додано: П'ят 17 жов, 2025 11:53
lel написав:
Сьогодні і вчора хтось оплачував комунальні в додатку?
ризиково до обід на це заводити грош.Як ТА то треба хоча б обіду дочекати
Мизантрóп
Повідомлень: 7463
З нами з: 03.12.14
- Подякував: 1599 раз.
- Подякували: 1431 раз.
1
Додано: П'ят 17 жов, 2025 11:57
Мизантрóп написав: lel написав:
Сьогодні і вчора хтось оплачував комунальні в додатку?
ризиково до обід на це заводити грош.Як ТА то треба хоча б обіду дочекати
Почекаю понеділка. Може дійдуть платежі, що в обробці до постачальників. Які по 3-4 дні розносять платежі.
lel
Повідомлень: 3551
З нами з: 10.12.13
- Подякував: 1106 раз.
- Подякували: 408 раз.
Додано: П'ят 17 жов, 2025 12:16
lel написав: Мизантрóп написав: lel написав:
Сьогодні і вчора хтось оплачував комунальні в додатку?
ризиково до обід на це заводити грош.Як ТА то треба хоча б обіду дочекати
Почекаю понеділка. Може дійдуть платежі, що в обробці до постачальників. Які по 3-4 дні розносять платежі.
я ще 5% не рубав,поки світлану по 30% з клонами.Деякі ОСББ тягне,деякі ні,хоча теж приматові договірні,та рахунки їх там
поки вивчаю ПУМБового конкурента
Мизантрóп
Повідомлень: 7463
З нами з: 03.12.14
- Подякував: 1599 раз.
- Подякували: 1431 раз.
1
Додано: П'ят 17 жов, 2025 12:30
Мизантрóп
Про ТА, це так, чи якісь дзвіночки?
valya
Повідомлень: 1904
З нами з: 31.10.12
- Подякував: 668 раз.
- Подякували: 128 раз.
