Банк Альянс
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 17 жов, 2025 13:28
lel написав:
Сьогодні і вчора хтось оплачував комунальні в додатку?
Сьогодні платив, все ок
ramzes4
- Повідомлень: 1183
- З нами з: 29.08.13
- Подякував: 2570 раз.
- Подякували: 325 раз.
Профіль
Додано: П'ят 17 жов, 2025 13:37
сире воно.В одному акку є постачальники,в іншому нема по тій же адресі)) Видалити додати інколи тягне.Звіряти особові не завадить
Мизантрóп
- Повідомлень: 7465
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 1599 раз.
- Подякували: 1431 раз.
Профіль
Додано: П'ят 17 жов, 2025 13:48
valya написав:Мизантрóп
Про ТА, це так, чи якісь дзвіночки?
так там який вже рік тяжба з той Нафтогазовою гарантією) у всіх річних звітах воно
Мизантрóп
- Повідомлень: 7465
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 1599 раз.
- Подякували: 1431 раз.
Профіль
