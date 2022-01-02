|
|
|
Банк Альянс
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 17 жов, 2025 13:28
lel написав:
Сьогодні і вчора хтось оплачував комунальні в додатку?
Сьогодні платив, все ок
-
ramzes4
-
-
- Повідомлень: 1183
- З нами з: 29.08.13
- Подякував: 2570 раз.
- Подякували: 325 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: П'ят 17 жов, 2025 13:37
сире воно.В одному акку є постачальники,в іншому нема по тій же адресі)) Видалити додати інколи тягне.Звіряти особові не завадить
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 7466
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 1599 раз.
- Подякували: 1431 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: П'ят 17 жов, 2025 13:48
valya написав:Мизантрóп
Про ТА, це так, чи якісь дзвіночки?
так там який вже рік тяжба з той Нафтогазовою гарантією) у всіх річних звітах воно
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 7466
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 1599 раз.
- Подякували: 1431 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: П'ят 17 жов, 2025 20:52
moveton
Без питань. Які свої? Звісно за кредитні. А далі дастя знати
-
valya
-
-
- Повідомлень: 1907
- З нами з: 31.10.12
- Подякував: 668 раз.
- Подякували: 128 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 18 жов, 2025 11:41
в этой бане 17 летним никак
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 7466
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 1599 раз.
- Подякували: 1431 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|1852
|817983
|
|
|385
|177893
|
|
|2834
|1693278
|
П'ят 17 жов, 2025 21:34
Howl
|