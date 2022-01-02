Банк Альянс
Додано: П'ят 17 жов, 2025 13:28
lel написав:
Сьогодні і вчора хтось оплачував комунальні в додатку?
Сьогодні платив, все ок
ramzes4
Додано: П'ят 17 жов, 2025 13:37
сире воно.В одному акку є постачальники,в іншому нема по тій же адресі)) Видалити додати інколи тягне.Звіряти особові не завадить
Мизантрóп
Додано: П'ят 17 жов, 2025 13:48
valya написав: Мизантрóп
Про ТА, це так, чи якісь дзвіночки?
так там який вже рік тяжба з той Нафтогазовою гарантією) у всіх річних звітах воно
Мизантрóп
Додано: П'ят 17 жов, 2025 20:52
moveton Без питань. Які свої? Звісно за кредитні. А далі дастя знати
valya
Додано: Суб 18 жов, 2025 11:41
в этой бане 17 летним никак
Мизантрóп
Додано: Суб 18 жов, 2025 23:43
к вечеру в теховер загнали по своим же бокам вчера.В ЦКС прошло,а эта шляпа Альянс только одну квиташку светит.Есстественно переплата неокешбечена.Подозреваю р2р под 0,00 без зазора копейки как в Юнекс или корявое все
Мизантрóп
Додано: Нед 19 жов, 2025 11:02
Є оновлення від 16.10.2025. Хтось має враження про нього? Також анансовано тех.роботи 21.1.2025. Може вже все поправлять. Пора комуналку платити
valya
Додано: Нед 19 жов, 2025 11:51
Експериментальним шляхом отримав, що на теплоенерго (опалення+гаряча вода) та енергозбут (за електроенергію) доходить нормально. Що і заплатив врешті решт з Альянсу. Ще відображався Нафтогаз, але його поплатив раніше. Ну, і Воля (інтернет) звісно. Все.
Спроби додати водоканал успіху не мали: сам Водоканал знайшовся, але номер рахунку, у якому два дефіси, вперто сприймати відмовився. Решту доплатив через Глобус. І так непогано вийшло: найзатратніші платежі пішли з 5%-ним кешбеком.
Искатель
Додано: Нед 19 жов, 2025 11:53
valya написав:
Є оновлення від 16.10.2025. Хтось має враження про нього? Також анансовано тех.роботи 21.1.2025. Може вже все поправлять. Пора комуналку платити
У мене уся комун-ка у Києві, все шуршить, навіть адреса типу "дім 1/2" ідентифікується повністю, змінювати суми платежу теж дає.
КБ 500грн отримано
Amethyst
Фінансовий гуру Finance.ua
