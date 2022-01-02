RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них.
  #<1 ... 152153154155

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Альянс 3.4 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
44%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
3
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 13:28

  lel написав:Сьогодні і вчора хтось оплачував комунальні в додатку?

Сьогодні платив, все ок
ramzes4
1
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 13:37

Re: Банк Альянс

сире воно.В одному акку є постачальники,в іншому нема по тій же адресі)) Видалити додати інколи тягне.Звіряти особові не завадить
Мизантрóп
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 13:48

  valya написав:Мизантрóп
Про ТА, це так, чи якісь дзвіночки?

так там який вже рік тяжба з той Нафтогазовою гарантією) у всіх річних звітах воно
Мизантрóп
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 20:52

moveton
Без питань. Які свої? Звісно за кредитні. А далі дастя знати
valya
Повідомлення Додано: Суб 18 жов, 2025 11:41

Re: Банк Альянс

Re: Банк Альянс

в этой бане 17 летним никак Зображення
Мизантрóп
Повідомлення Додано: Суб 18 жов, 2025 23:43

Re: Банк Альянс

Re: Банк Альянс

Зображення к вечеру в теховер загнали по своим же бокам вчера.В ЦКС прошло,а эта шляпа Альянс только одну квиташку светит.Есстественно переплата неокешбечена.Подозреваю р2р под 0,00 без зазора копейки как в Юнекс или корявое все
Мизантрóп
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 11:02

Re: Банк Альянс

Re: Банк Альянс

Є оновлення від 16.10.2025. Хтось має враження про нього? Також анансовано тех.роботи 21.1.2025. Може вже все поправлять. Пора комуналку платити
valya
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 11:51

Експериментальним шляхом отримав, що на теплоенерго (опалення+гаряча вода) та енергозбут (за електроенергію) доходить нормально. Що і заплатив врешті решт з Альянсу. Ще відображався Нафтогаз, але його поплатив раніше. Ну, і Воля (інтернет) звісно. Все.
Спроби додати водоканал успіху не мали: сам Водоканал знайшовся, але номер рахунку, у якому два дефіси, вперто сприймати відмовився.
Решту доплатив через Глобус. І так непогано вийшло: найзатратніші платежі пішли з 5%-ним кешбеком.
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 11:53

  valya написав:Є оновлення від 16.10.2025. Хтось має враження про нього? Також анансовано тех.роботи 21.1.2025. Може вже все поправлять. Пора комуналку платити
У мене уся комун-ка у Києві, все шуршить, навіть адреса типу "дім 1/2" ідентифікується повністю, змінювати суми платежу теж дає.
КБ 500грн отримано :wink:
Amethyst
