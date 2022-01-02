RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Альянс

Банк Альянс
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 153154155156

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Альянс 3.4 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
44%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
3
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 15:33

  valya написав:
  Искатель написав: ... номер рахунку, у якому два дефіси, вперто сприймати відмовив ...

Аналогічно. Треба чекати результатів тех.робіт

Упс. Після видалення адреси, заведення знову дало додати постачальника з дефісами у рахунку.
valya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1910
З нами з: 31.10.12
Подякував: 670 раз.
Подякували: 128 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 153154155156
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Ідея Банк 1 ... 71, 72, 73
malinin007 » Нед 02 січ, 2022 12:01
725 441955
Переглянути останнє повідомлення
Суб 18 жов, 2025 23:43
emeta
Райффайзен Банк 1 ... 282, 283, 284
Citizen_D » Нед 02 січ, 2022 11:24
2836 1695266
Переглянути останнє повідомлення
Суб 18 жов, 2025 20:22
Кочевник
Банк Глобус 1 ... 184, 185, 186
cohan » Пон 10 січ, 2022 18:46
1853 819189
Переглянути останнє повідомлення
Суб 18 жов, 2025 17:41
nord

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (6799)
19.10.2025 16:05
Ринок ОВДП (9977)
19.10.2025 14:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.