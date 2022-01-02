|
|
|
Банк Альянс
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 19 жов, 2025 15:33
valya написав: Искатель написав:
... номер рахунку, у якому два дефіси, вперто сприймати відмовив ...
Аналогічно. Треба чекати результатів тех.робіт
Упс. Після видалення адреси, заведення знову дало додати постачальника з дефісами у рахунку.
-
valya
-
-
- Повідомлень: 1910
- З нами з: 31.10.12
- Подякував: 670 раз.
- Подякували: 128 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|
Схожі теми
|
|725
|441955
|
Суб 18 жов, 2025 23:43
emeta
|
|2836
|1695266
|
|
|1853
|819189
|
Суб 18 жов, 2025 17:41
nord
|