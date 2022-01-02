|
Банк Альянс
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 19 жов, 2025 15:33
valya написав: Искатель написав:
... номер рахунку, у якому два дефіси, вперто сприймати відмовив ...
Аналогічно. Треба чекати результатів тех.робіт
Упс. Після видалення адреси, заведення знову дало додати постачальника з дефісами у рахунку.
valya
Додано: Нед 19 жов, 2025 21:44
valya написав: valya написав: Искатель написав:
... номер рахунку, у якому два дефіси, вперто сприймати відмовив ...
Аналогічно. Треба чекати результатів тех.робіт
Упс. Після видалення адреси, заведення знову дало додати постачальника з дефісами у рахунку.
там рандомiна) видалення/додавання повiльне й все гаразд
Мизантрóп
- Повідомлень: 7468
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 1601 раз.
- Подякували: 1431 раз.
Додано: Пон 20 жов, 2025 13:16
Raymond написав:
а здесь есть ветка по коммуналке? я имею ввиду на форуме.
просто интересно , можно ли за что-то платежи списать если не проживаешь, или отопление плохое, всякие нюансы.
и можно с приложения альянс например оплатить коммуналку сестры или брата , чтобы тоже был кеш бек?
Добрий день, шановний Raymond!Finance.ua: Оплата комунальних послуг без комісіїП’ять найлегших та найвигідніших способів заплатити за комуналкуОплата комуналки: з яких карток платити вигіднішеЯк сплачувати комунальні послуги в Україні, перебуваючи за кордоном
- пункт 6
Чи можна не платити та як платити зручніше?
З повагою,
Ірина_
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
