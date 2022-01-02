|
|
|
Банк Альянс
|
Додано: Суб 01 лис, 2025 14:28
ternofond написав:
В мене також сума комунальних платежів минулого місяця не входить в 92 денний період,потрібно погасити до кінця цього місяця
5 процентный кешбек вполне компенсирует необходимость погашения до конца этого месяца.
Додано: Суб 01 лис, 2025 14:32
У мене теж комуналку жовтня оплачувати у листопаді.
А цікаво, хтось дізнавався, на листопад продовжили 5%-вий кешбек чи ні?
Додано: Суб 01 лис, 2025 14:39
А что были какие-то ограничения по срокам? В приложении написано - без обмежень
Додано: Суб 01 лис, 2025 14:42
arkavs написав:
А что были какие-то ограничения по срокам? В приложении написано - без обмежень
А де саме це пишеться? Підкажіть, щось не знайшов. Дякую.
Додано: Суб 01 лис, 2025 14:49
Приложение/кешбек/детали
Сделал тестовый платеж, есть кешбек
