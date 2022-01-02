RSS
Повідомлення Додано: Суб 01 лис, 2025 14:28

  ternofond написав:В мене також сума комунальних платежів минулого місяця не входить в 92 денний період,потрібно погасити до кінця цього місяця

5 процентный кешбек вполне компенсирует необходимость погашения до конца этого месяца.
Порт
 
Повідомлень: 1086
З нами з: 03.01.10
Подякував: 2 раз.
Подякували: 72 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 01 лис, 2025 14:32

У мене теж комуналку жовтня оплачувати у листопаді.

А цікаво, хтось дізнавався, на листопад продовжили 5%-вий кешбек чи ні?
Искатель
 
Повідомлень: 6442
З нами з: 22.02.16
Подякував: 1076 раз.
Подякували: 4876 раз.
 
Профіль
 
6
13
2
Повідомлення Додано: Суб 01 лис, 2025 14:39

Re: Банк Альянс

А что были какие-то ограничения по срокам? В приложении написано - без обмежень
arkavs
Аватар користувача
 
Повідомлень: 589
З нами з: 11.06.15
Подякував: 865 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 01 лис, 2025 14:42

  arkavs написав:А что были какие-то ограничения по срокам? В приложении написано - без обмежень

А де саме це пишеться? Підкажіть, щось не знайшов. Дякую.
Искатель
 
Повідомлень: 6442
З нами з: 22.02.16
Подякував: 1076 раз.
Подякували: 4876 раз.
 
Профіль
 
6
13
2
Повідомлення Додано: Суб 01 лис, 2025 14:49

Re: Банк Альянс

Приложение/кешбек/детали
Сделал тестовый платеж, есть кешбек
arkavs
Аватар користувача
 
Повідомлень: 589
З нами з: 11.06.15
Подякував: 865 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 01 лис, 2025 17:23

  arkavs написав:А что были какие-то ограничения по срокам? В приложении написано - без обмежень

Ага, без обмежень...)))
Поки до кінця року.Потім видно буде.Може продлять.А може і ні.
посетитель
 
Повідомлень: 1546
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 234 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 01 лис, 2025 17:46

  посетитель написав:Хто платив комуналку в минулому місяці - у цьому треба погасити.
Розраховував що пільговий період три місяці, а тут сюрпрайз.

Нєє, ну а чоо.
Комуналь ж у кожному міс треба сплачувати.
Ото в тому 10К проплатив, в цьому заборг-ть погасив і знов 10К проплатив.
КБ -- у мошну. Чудово :!: :wink:
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6750
З нами з: 05.05.21
Подякував: 518 раз.
Подякували: 1339 раз.
 
Профіль
 
5
1
1
12
Повідомлення Додано: Суб 01 лис, 2025 23:38

Re: Банк Альянс

Та якось воно трохи неочікувано так.
посетитель
 
Повідомлень: 1546
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 234 раз.
 
Профіль
 
