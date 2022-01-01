Оновлення застосунку «Alliance Bank» та нові акції
Нові функції в застосунку «Alliance»
• віддалена актуалізація даних — завантажуйте фото паспорта або передавайте копії цифрових документів за допомогою «Дії» прямо в застосунку;
• ще більше інформації про операції — тепер можна переглянути МСС-код та ID-транзакції в деталях;
• отримуйте кешбек 5% за оплату комунальних послуг, навіть якщо шаблони не підтягнулися автоматично. Перейдіть в меню «Комунальні платежі», додайте адресу, натисніть «Додати компанію», введіть реквізити компанії і сплатіть необхідну суму.
️ Кешбек нараховується лише за оплати компаніям-постачальникам комунальних послуг, чий основний вид діяльності (КВЕД) є у цьому переліку .
Також варто відзначити, що при оплаті комунальних послуг за рахунок кредитного ліміту діє пільговий період до 62 днів, а не 92.
Фінанс уа в Телеграм.
Спробував своє ОСББ, КВЕД підходить. Мін платіж 10 грн, кешбек не дали, комісію зняли. Підтримка поки, що не відповіла, написав.
Все ще сире.