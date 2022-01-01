Оновлення застосунку «Alliance Bank» та нові акції
Нові функції в застосунку «Alliance»
• віддалена актуалізація даних — завантажуйте фото паспорта або передавайте копії цифрових документів за допомогою «Дії» прямо в застосунку;
• ще більше інформації про операції — тепер можна переглянути МСС-код та ID-транзакції в деталях;
• отримуйте кешбек 5% за оплату комунальних послуг, навіть якщо шаблони не підтягнулися автоматично. Перейдіть в меню «Комунальні платежі», додайте адресу, натисніть «Додати компанію», введіть реквізити компанії і сплатіть необхідну суму.
️ Кешбек нараховується лише за оплати компаніям-постачальникам комунальних послуг, чий основний вид діяльності (КВЕД) є у цьому переліку .
Також варто відзначити, що при оплаті комунальних послуг за рахунок кредитного ліміту діє пільговий період до 62 днів, а не 92. Фінанс уа в Телеграм.
Спробував своє ОСББ, КВЕД підходить. Мін платіж 10 грн, кешбек не дали, комісію зняли. Підтримка поки, що не відповіла, написав. Все ще сире.
lel написав:Спробував своє ОСББ, КВЕД підходить. Мін платіж 10 грн, кешбек не дали, комісію зняли. Підтримка поки, що не відповіла, написав. Все ще сире.
Що характерно, коли людина у коментарях написала, ніби підтримка сказала, що сам так і буде, Бочаров сказав, що будуть карати таких операторів за неправильну консультацію. Схоже, що почати треба з самого Бочарова.
valya написав:lel А де глянути мсс та перелік по квед?
http://tabfinance.com.ua Є перехід на питання і відповіді по Альянсу. Не дає копіювати посилання, але прочитати можна.
Кого не даёт копировать? Ссылку на FAQ Альянса по коммуналке? Конечно, до нужного последнего раздела на этой странице всё равно придётся докрутить и плюсик нажать, но на табфинансе ссылка точно такая же, не считая мусора.
Чи має хто позитивний досвід оплати комуналки с кешбеком за послуги з розподілу газу «Газорозподільні мережі України»? В шаблонах -компанії немає по всім областям, по реквизитам, якщо вручну ввести, то не дає ввести о/р. Звертався багато разів в чаті TG- місяць як обіцянки вирішити.