Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Альянс 3.4 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
44%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
3
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 15:09

  valya написав:Вітаю. Підкажіть, за поповнення мобільного кб буде? Звичайно 1%

Буде.Але платити не в застосунку Альянсу.
посетитель
 
Повідомлень: 1555
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 235 раз.
 
Профіль
 
