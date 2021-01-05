|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 14 гру, 2025 13:12
valya написав:ВIВ
Ключове - за реквізитами.
Комунальні, додати адресу, додати компанію
Это было раньше так.
Просто была недавно инфа, шо если контора по кодам дияльности идет как коммуналка, то коммиса нема.
Мой ОСББ идет.
Может оно потом комис вернет?
Вот скрин, но не с моей приложухи:
ВIВ
Повідомлень: 882
З нами з: 03.02.21
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 108 раз.
Додано: Нед 14 гру, 2025 17:55
ВIВ
Може і кб буде. Але про коміс або його повернення ні слова
valya
Повідомлень: 1929
З нами з: 31.10.12
Додано: Пон 15 гру, 2025 12:32
Long_distance_runner
Повідомлень: 6
З нами з: 22.11.25
Додано: Пон 15 гру, 2025 12:43
А у них є конвертаційний валютний депозит на 200 тис взагалі? Неможу знайти умови
NDV
Повідомлень: 242
З нами з: 09.06.19
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 25 раз.
Додано: Пон 15 гру, 2025 13:34
NDV
Є конвертаційний депозит. Умови такі самі як і для звичайних валютних депозитів за винятком того, що є ліміт НБУ. Просто для поповнення треба обрати гривневу картку
Long_distance_runner
Повідомлень: 6
З нами з: 22.11.25
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
Додано: Пон 15 гру, 2025 13:57
ВIВ
Значить, на карті менше коштів ніж потрібна для платежу. Є така особливість
Long_distance_runner
Повідомлень: 6
З нами з: 22.11.25
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
Додано: Пон 15 гру, 2025 17:45
Кому ещё пришло уведомление о задолженности по кредитной карте, которую после начала войны закрыли?
maniachello
Повідомлень: 423
З нами з: 25.03.08
- Подякував: 91 раз.
- Подякували: 58 раз.
Додано: Вів 16 гру, 2025 09:02
maniachello написав:
Кому ещё пришло уведомление о задолженности по кредитной карте, которую после начала войны закрыли?
Просьба модераторам - удалить данное сообщение.
Случайно не в ту ветку написал
maniachello
Повідомлень: 423
З нами з: 25.03.08
- Подякував: 91 раз.
- Подякували: 58 раз.
