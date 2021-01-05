RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Альянс

Банк Альянс
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 159160161162

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Альянс 3.4 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
44%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
3
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Нед 14 гру, 2025 13:12

  valya написав:ВIВ
Ключове - за реквізитами.
Комунальні, додати адресу, додати компанію

Это было раньше так.
Просто была недавно инфа, шо если контора по кодам дияльности идет как коммуналка, то коммиса нема.
Мой ОСББ идет.
Может оно потом комис вернет?
Вот скрин, но не с моей приложухи:
Зображення
ВIВ
Аватар користувача
 
Повідомлень: 882
З нами з: 03.02.21
Подякував: 18 раз.
Подякували: 108 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 14 гру, 2025 17:55

ВIВ
Може і кб буде. Але про коміс або його повернення ні слова
valya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1929
З нами з: 31.10.12
Подякував: 679 раз.
Подякували: 130 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 15 гру, 2025 12:32

ВIВ
3.9% це комісія за використання кредитних коштів

https://finance.ua/ua/cards/startova-15131-alliance-p
Long_distance_runner
 
Повідомлень: 6
З нами з: 22.11.25
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 15 гру, 2025 12:43

А у них є конвертаційний валютний депозит на 200 тис взагалі? Неможу знайти умови
NDV
Аватар користувача
 
Повідомлень: 242
З нами з: 09.06.19
Подякував: 33 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 15 гру, 2025 13:34

NDV
Є конвертаційний депозит. Умови такі самі як і для звичайних валютних депозитів за винятком того, що є ліміт НБУ. Просто для поповнення треба обрати гривневу картку
Long_distance_runner
 
Повідомлень: 6
З нами з: 22.11.25
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 15 гру, 2025 13:57

ВIВ
Значить, на карті менше коштів ніж потрібна для платежу. Є така особливість
Long_distance_runner
 
Повідомлень: 6
З нами з: 22.11.25
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 15 гру, 2025 17:45

Кому ещё пришло уведомление о задолженности по кредитной карте, которую после начала войны закрыли? :shock:
maniachello
 
Повідомлень: 423
З нами з: 25.03.08
Подякував: 91 раз.
Подякували: 58 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 16 гру, 2025 09:02

  maniachello написав:Кому ещё пришло уведомление о задолженности по кредитной карте, которую после начала войны закрыли? :shock:

Просьба модераторам - удалить данное сообщение.
Случайно не в ту ветку написал :(
maniachello
 
Повідомлень: 423
З нами з: 25.03.08
Подякував: 91 раз.
Подякували: 58 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 159160161162
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Райффайзен Банк 1 ... 289, 290, 291
Citizen_D » Нед 02 січ, 2022 10:24
2908 1759164
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 гру, 2025 00:26
angra
Юнекс Банк 1 ... 160, 161, 162
SILVER_UA » Пон 03 січ, 2022 11:01
1611 606629
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 гру, 2025 15:00
la9
Кредитвест Банк 1 ... 9, 10, 11
sens » Вів 05 січ, 2021 21:08
109 50662
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 гру, 2025 14:46
NDV

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (15303)
16.12.2025 09:03
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.