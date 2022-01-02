Это было раньше так.
Просто была недавно инфа, шо если контора по кодам дияльности идет как коммуналка, то коммиса нема.
Мой ОСББ идет.
Может оно потом комис вернет?
Вот скрин, но не с моей приложухи:
Додано: Нед 14 гру, 2025 13:12
Додано: Пон 15 гру, 2025 12:32
ВIВ
3.9% це комісія за використання кредитних коштів
https://finance.ua/ua/cards/startova-15131-alliance-p
Додано: Пон 15 гру, 2025 12:43
А у них є конвертаційний валютний депозит на 200 тис взагалі? Неможу знайти умови
Додано: Пон 15 гру, 2025 13:34
NDV
Є конвертаційний депозит. Умови такі самі як і для звичайних валютних депозитів за винятком того, що є ліміт НБУ. Просто для поповнення треба обрати гривневу картку
Додано: Пон 15 гру, 2025 13:57
ВIВ
Значить, на карті менше коштів ніж потрібна для платежу. Є така особливість
Додано: Чет 18 гру, 2025 11:19
А шоб зняти без комісії валютну готівку куплену з кешбеком на Цільову єдиний варіант поповнити або відкрити з неї валютний депозит, вірно?
Додано: Чет 18 гру, 2025 13:34
Самый ужасный банк...
Доброго времени суток. Писал здесь более месяца назад - снимал деньги с карты Простая в Банкомате ПриватБанка. Сумма 20к. В самый последний момент выдачи выключили свет. Деньги списались, но физически не выдались. И с этого момента началось хождение по мукам. В ПриватБанке объяснили - Альянс должен дать заявку на возврат средств. Дозвониться до оператора Альянса проблема. 10-20-30 раз нужно позвонить. Иногда они перезванивают. Сказали приезжайте пишите заявление в ближайшее отделение. Но я живу в Донецкой области!!! Я физически не могу приехать. Написал заявление на электронную почту по их предложению, подписал КЭП. И тишина. Прошел месяц вопрос даже не начали решать. Всем операторам тупо наплевать. Какие то стандартные отговорки или отписки. Каждый раз новому оператору нужно в ...надцатый раз описывать проблему. Телефон вышестоящего руководства не дают. Прошу помощи у форумчан, что делать??? Как решить вопрос по телефону или почте? Приехать в ближайшее отделение физически нет возможности...
