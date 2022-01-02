RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них.
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Альянс 3.4 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
44%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
3
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Чет 18 гру, 2025 14:24

Amethyst кто такой пан Бочаров и как ему написать? По ссылке перейти не могу, пишет в Телеграмм вы не состоите в чате где опубликовано это сообщение(
логан1919
 
Повідомлень: 385
З нами з: 15.01.15
Подякував: 7 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 18 гру, 2025 14:38

  логан1919 написав:Amethyst кто такой пан Бочаров и как ему написать? По ссылке перейти не могу, пишет в Телеграмм вы не состоите в чате где опубликовано это сообщение(

Пан Бочаров - представитель банка. Многим помогает именно в том чате. Поскольку вы в том чате не состоите - подайте заявку на вступление через телеграм. Админ там адекватный - заявки обычно согласовывал быстро. Далее сможете пообщаться с членами чата
WallNutPen
 
Повідомлень: 1501
З нами з: 08.06.20
Подякував: 44 раз.
Подякували: 469 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 18 гру, 2025 15:58

  WallNutPen написав:
  логан1919 написав:Amethyst кто такой пан Бочаров и как ему написать? По ссылке перейти не могу, пишет в Телеграмм вы не состоите в чате где опубликовано это сообщение(

Пан Бочаров - представитель банка. Многим помогает именно в том чате. Поскольку вы в том чате не состоите - подайте заявку на вступление через телеграм. Админ там адекватный - заявки обычно согласовывал быстро. Далее сможете пообщаться с членами чата

А как называется чат? Как написать админу? При переходе по вашей ссылке просто запрет, без какой либо информации...Зображення
логан1919
 
Повідомлень: 385
З нами з: 15.01.15
Подякував: 7 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 18 гру, 2025 16:05

Re: Банк Альянс

  логан1919 написав:А как называется чат? Как написать админу?

Мне даже без присоединения показывает что это TAB Finance — чат. Бочаров там легко находится и в сообщениях и списке админов.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6306
З нами з: 23.03.18
Подякував: 86 раз.
Подякували: 772 раз.
 
Профіль
 
3
7
