RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Альянс

Банк Альянс
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 166167168169

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Альянс 3.3 5 19
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
4
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
16%
3
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Вів 10 лют, 2026 20:02

Re: Банк Альянс

Incasso, на зараз усе працює стабільно, як годину-дві тому.
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6397
З нами з: 08.03.18
Подякував: 587 раз.
Подякували: 1149 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 09:54

Тут пока онлайн кредитный лимит не дают?
ВIВ
Аватар користувача
 
Повідомлень: 895
З нами з: 03.02.21
Подякував: 19 раз.
Подякували: 109 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 09:55

  ВIВ написав:Тут пока онлайн кредитный лимит не дают?

В смысле? Перестали?
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6636
З нами з: 23.03.18
Подякував: 106 раз.
Подякували: 811 раз.
 
Профіль
 
3
9
1
  #<1 ... 166167168169
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Райффайзен Банк 1 ... 296, 297, 298
Citizen_D » Нед 02 січ, 2022 10:24
2977 1800300
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 лют, 2026 11:35
Assistant_Portal
Банк Глобус 1 ... 188, 189, 190
cohan » Пон 10 січ, 2022 17:46
1893 877650
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 лют, 2026 06:59
valya
ПроКредит Банк 1 ... 46, 47, 48
harry_ » Чет 27 січ, 2022 20:56
471 236056
Переглянути останнє повідомлення
Нед 08 лют, 2026 18:35
Investor_K

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.