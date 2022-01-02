|
Банк Альянс
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них.
Додано: Вів 10 лют, 2026 20:02
Incasso, на зараз усе працює стабільно, як годину-дві тому.
Howl
- Повідомлень: 6397
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 587 раз.
- Подякували: 1149 раз.
Додано: Чет 12 лют, 2026 09:54
Тут пока онлайн кредитный лимит не дают?
ВIВ
- Повідомлень: 895
- З нами з: 03.02.21
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 109 раз.
Додано: Чет 12 лют, 2026 09:55
ВIВ написав:
Тут пока онлайн кредитный лимит не дают?
В смысле? Перестали?
moveton
- Повідомлень: 6636
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 106 раз.
- Подякували: 811 раз.
