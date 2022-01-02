Банк Альянс
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 лют, 2026 12:23
ВIВ Так
Вадимка
Повідомлень: 485
З нами з: 13.01.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 42 раз.
Профіль
Додано: П'ят 27 лют, 2026 13:00
ВIВ сподіваюсь, що так)
lexxi
Повідомлень: 7
З нами з: 30.08.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
Профіль
Додано: П'ят 27 лют, 2026 13:08
Вийшов новий рейтинг стійкості банків на Мінфіні:
https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... -depoziti/
і щось не радує зниження позицій Альянса в ньому. У 3 кварталі він був на 28 місці. Тепер на 30... Мінус бал від експертів та цілих -4 по лояльності вкладників.
Що думаєте?
lexxi
Повідомлень: 7
З нами з: 30.08.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
Профіль
Додано: П'ят 27 лют, 2026 13:09
Кешбек у Альянса звісно гарний, але як тільки приберуть то клієнтів ще більше втратять, без сумнівів.
lexxi
Повідомлень: 7
З нами з: 30.08.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
,
ShtormK
,
Модератор
Схожі теми
2997
1819516
399
202864
Суб 21 лют, 2026 18:17 valya
480
243760