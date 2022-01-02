Додано: Чет 28 тра, 2026 14:20
Re: Банк Альянс
Позавчора рано в ранці погасив СЕП суму для збереження пільгового періоду. Грошові кошти на рахунок прийшли, але вже пройшло більше доби, як у застосунку відображається інформація, що це погашення зараховано.
Хто що порадить?
Додано: Чет 28 тра, 2026 14:53
Не зрозумів хто на кому стояв
У мене після погашення СЕПом у робочий час сума боргу зменшується на суму погашення протягом години.
Додано: Чет 28 тра, 2026 16:17
Re: Банк Альянс
Amethyst, у мене на вкладці "Кредитний ліміт" після погашення залишилося без змін.
Фактично сьогодні в робочий час погасив пару копійок і тепер усе добре. Не думав, що таке може зараз бути.
Додано: Чет 28 тра, 2026 16:19
Додано: Чет 28 тра, 2026 16:23
Re: Банк Альянс
moveton, ну застосунок малював, що до 31 травня мені треба внести 6,2к ₴ для збереження пільгового періоду. Я вніс цю суму через СЕП у неробочий час, а інформація не змінилося. Підтримка нічим не допомогла, навіть не зафіксували, тільки повідомили про необхідність перевірити виписку.
Вирішив закинути 0,12 ₴ у робочий час, щоб на картці на кінець місяця була кругла сума заборгованості. Оновилася інформація на вкладці "Кредитний ліміт": у цьому місяці всі необхідні платежі зроблені.
