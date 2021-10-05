Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 18 чер, 2026 08:23
посетитель написав: melkh написав: diagnostika написав: lloydbanksua
Как выяснилось, там все умерло, поскольку владельца tab finance мобилизовали
І не тільки мобілізували, він захворів на запалення легенів і помер, шкода хлопця, земля пухом, хороший був канал.
Данунафиг...откуда инфо?
З цього ж таки каналу і багатьох інших, де писали про це друзі і збирали гроші на картку мами
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Додано: Чет 25 чер, 2026 07:24
Stargazer212 написав:
Кто знает, как подключить платежную карту этого банка к нац кэшбеку? Не открывая карту нкб в нем.
А всё таки
инструкцию по подключению
подогнали. Не прошло и полугода, как в настройках карты переключатель появился. И таки да для ненавистников дополнительной карты открывать Альянсовый НКБ для этого не обязательно, хотя и можно.
moveton
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