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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Альянс 3.3 5 20
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
20%
4
2- Погане. Некомпетентне.
5%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
15%
3
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2026 08:23

  посетитель написав:
  melkh написав:
  diagnostika написав:lloydbanksua
Как выяснилось, там все умерло, поскольку владельца tab finance мобилизовали

І не тільки мобілізували, він захворів на запалення легенів і помер, шкода хлопця, земля пухом, хороший був канал.


Данунафиг...откуда инфо?


З цього ж таки каналу і багатьох інших, де писали про це друзі і збирали гроші на картку мами
nickvp
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2026 07:24

  Stargazer212 написав:Кто знает, как подключить платежную карту этого банка к нац кэшбеку? Не открывая карту нкб в нем.

А всё таки инструкцию по подключению подогнали. Не прошло и полугода, как в настройках карты переключатель появился. И таки да для ненавистников дополнительной карты открывать Альянсовый НКБ для этого не обязательно, хотя и можно.
moveton
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2026 18:09

Re: Банк Альянс

Сегодня пытался перевести деньги на карту, увы.Основная причина немного криворукие, ленивые программисты. Обычная практика для небольших украинских банков, использовать в качестве тестировщиков клиентов. Здесь больше улыбнула служба поддержки. «Сделайте скриншот», весь прикол, что эта функция отключена в приложении администратором банка. Но есть несомненный плюс, служба поддержки хотя бы отвечает, раньше дозвониться было невозможно.
mike64
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2026 20:45

Re: Банк Альянс

mike64: "улыбнула служба поддержки. «Сделайте скриншот», весь прикол, что эта функция отключена в приложении администратором банка."

?
Роблю скріни давно, і зараз зробив.
alibob
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2026 21:26

Re: Банк Альянс

Та у них воно там дійсно якось з цим незрозуміло.В мене теж такий прикол був коли раптом на цьому тижні перестало робить.А потім знов дозволило.
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2026 07:43

alibobок , зайдите в приложение, переказ на карту, создайте платеж, сделайте скрин созданного платежа- получилось? Опыт сын ошибок трудных.
mike64
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2026 10:50

  mike64 написав:alibobок , зайдите в приложение, переказ на карту, создайте платеж, сделайте скрин созданного платежа- получилось? Опыт сын ошибок трудных.

Блін, точно, тут не дає. Скріни балансу, проведених платежів дає. Навіть реквізитів не дає зробити скрін, хоча раніше точно робив.
Перекази (з кредитки) колись робив, коли були на ній власні кошти, а тепер не дає зробити скрін навіть створеного платежу...
Дякую за досвід.
alibob
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2026 11:23

  alibob написав:
  mike64 написав:alibobок , зайдите в приложение, переказ на карту, создайте платеж, сделайте скрин созданного платежа- получилось? Опыт сын ошибок трудных.

Блін, точно, тут не дає. Скріни балансу, проведених платежів дає. Навіть реквізитів не дає зробити скрін, хоча раніше точно робив.
Перекази (з кредитки) колись робив, коли були на ній власні кошти, а тепер не дає зробити скрін навіть створеного платежу...
Дякую за досвід.


Дає.Но не только лишь каждому...)
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2026 14:18

Re: Банк Альянс

Сегодня забрал деньги через кассу все норм, к работе кассы вопросов нет. Правда больше часа пришлось ждать открытие отделения, но здесь то же вопросов нет-баллистика, шахеды, война.У нас сегодня 7 погибших. Пока стояли в очереди , разговорились- жиночка из Харьковской обл. до нас 300 км, это ближайшее отд. у нее беда, несанкционировано списали средства с карты, тип карты виртуальная, увеличили кредитный лимит, потом транзакции через магаз в Австрии. Даже не банкомат-умно.Здесь другое человек просто не понимает масштаб проблеммы, она считает раз деньги кредитные , а она их не тратила, то и к ней вопросов нет. Ох как она ошибается. По хорошему нужно написать инструкцию с телефонами и прочее , как действовать в подобной ситуации. По судебной практике сейчас подобные дела заканчиваются в пользу потерпевших. Даже присуждают моральный ущерб (20 000 грн.) Но и к банкам конечно вопросы.
mike64
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2026 15:29

  mike64 написав:человек просто не понимает масштаб проблеммы, она считает раз деньги кредитные , а она их не тратила, то и к ней вопросов нет.

Так і є. Ну, в америці точно. І так і мається бути. Друге діло, шо в нас бардак, і нбу зі шфінмоном забивають гвіздки в гроб з довірою населення до банк. системи.
А взагалі, то так і мається буть: з кредитки хтось потратив, і я точно знаю, шо це не я? Це не моя проблема, це банк най розбирається: мені зразу обнуляє цю трату, а з мошейніком вже розбирається сам зі "своїм мощним юридичним апаратом". А якшо вдруг вияснить, шо це клієнт і потратив, а тепер косить під дурачка - то скеровуються матеріали в поліцію по кримінальній статті "шахрайство". Отак має буть у здоровій банківські системі. Але шо казать, у нас не так...
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