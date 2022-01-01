З цього ж таки каналу і багатьох інших, де писали про це друзі і збирали гроші на картку мами
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 18 чер, 2026 08:23
З цього ж таки каналу і багатьох інших, де писали про це друзі і збирали гроші на картку мами
Додано: Чет 25 чер, 2026 07:24
А всё таки
Додано: Суб 27 чер, 2026 18:09
Re: Банк Альянс
Сегодня пытался перевести деньги на карту, увы.Основная причина немного криворукие, ленивые программисты. Обычная практика для небольших украинских банков, использовать в качестве тестировщиков клиентов. Здесь больше улыбнула служба поддержки. «Сделайте скриншот», весь прикол, что эта функция отключена в приложении администратором банка. Но есть несомненный плюс, служба поддержки хотя бы отвечает, раньше дозвониться было невозможно.
Додано: Суб 27 чер, 2026 20:45
Re: Банк Альянс
mike64: "улыбнула служба поддержки. «Сделайте скриншот», весь прикол, что эта функция отключена в приложении администратором банка."
?
Роблю скріни давно, і зараз зробив.
Додано: Суб 27 чер, 2026 21:26
Re: Банк Альянс
Та у них воно там дійсно якось з цим незрозуміло.В мене теж такий прикол був коли раптом на цьому тижні перестало робить.А потім знов дозволило.
Додано: Нед 28 чер, 2026 07:43
alibobок , зайдите в приложение, переказ на карту, создайте платеж, сделайте скрин созданного платежа- получилось? Опыт сын ошибок трудных.
Додано: Нед 28 чер, 2026 10:50
Блін, точно, тут не дає. Скріни балансу, проведених платежів дає. Навіть реквізитів не дає зробити скрін, хоча раніше точно робив.
Перекази (з кредитки) колись робив, коли були на ній власні кошти, а тепер не дає зробити скрін навіть створеного платежу...
Дякую за досвід.
Додано: Нед 28 чер, 2026 11:23
Дає.Но не только лишь каждому...)
Додано: Пон 29 чер, 2026 14:18
Re: Банк Альянс
Сегодня забрал деньги через кассу все норм, к работе кассы вопросов нет. Правда больше часа пришлось ждать открытие отделения, но здесь то же вопросов нет-баллистика, шахеды, война.У нас сегодня 7 погибших. Пока стояли в очереди , разговорились- жиночка из Харьковской обл. до нас 300 км, это ближайшее отд. у нее беда, несанкционировано списали средства с карты, тип карты виртуальная, увеличили кредитный лимит, потом транзакции через магаз в Австрии. Даже не банкомат-умно.Здесь другое человек просто не понимает масштаб проблеммы, она считает раз деньги кредитные , а она их не тратила, то и к ней вопросов нет. Ох как она ошибается. По хорошему нужно написать инструкцию с телефонами и прочее , как действовать в подобной ситуации. По судебной практике сейчас подобные дела заканчиваются в пользу потерпевших. Даже присуждают моральный ущерб (20 000 грн.) Но и к банкам конечно вопросы.
Додано: Пон 29 чер, 2026 15:29
Так і є. Ну, в америці точно. І так і мається бути. Друге діло, шо в нас бардак, і нбу зі шфінмоном забивають гвіздки в гроб з довірою населення до банк. системи.
А взагалі, то так і мається буть: з кредитки хтось потратив, і я точно знаю, шо це не я? Це не моя проблема, це банк най розбирається: мені зразу обнуляє цю трату, а з мошейніком вже розбирається сам зі "своїм мощним юридичним апаратом". А якшо вдруг вияснить, шо це клієнт і потратив, а тепер косить під дурачка - то скеровуються матеріали в поліцію по кримінальній статті "шахрайство". Отак має буть у здоровій банківські системі. Але шо казать, у нас не так...
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