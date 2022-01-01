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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 182183184185

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Банк Альянс 3.3 5 20
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
20%
4
2- Погане. Некомпетентне.
5%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
15%
3
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2026 17:32

  won написав:
  mike64 написав:человек просто не понимает масштаб проблеммы, она считает раз деньги кредитные , а она их не тратила, то и к ней вопросов нет.

Так і є. Ну, в америці точно. І так і мається бути. Друге діло, шо в нас бардак, і нбу зі шфінмоном забивають гвіздки в гроб з довірою населення до банк. системи.
А взагалі, то так і мається буть: з кредитки хтось потратив, і я точно знаю, шо це не я? Це не моя проблема, це банк най розбирається: мені зразу обнуляє цю трату, а з мошейніком вже розбирається сам зі "своїм мощним юридичним апаратом". А якшо вдруг вияснить, шо це клієнт і потратив, а тепер косить під дурачка - то скеровуються матеріали в поліцію по кримінальній статті "шахрайство". Отак має буть у здоровій банківські системі. Але шо казать, у нас не так...


100%. Як на мене наша банківська система рухається кудись не туди.За повним потуранням НБУ клієнт у нас зараз фактично завжди не прав і винен, а банки перед ним не несуть ніякої відповідальності.Дуже не комфортно в таких умовах щось робити.Тому виводи відповідні зробив - вивів свої невеликі кошти на захід.Тим більше що фактична дохідність від тримання коштів у банківській системі України в довгострокову менша ніж там.А ризики більші.Тут тримаю тільки на так сказати на поїсти.І то не а банках, в на фіксах.
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2026 07:48

Аккурат 1 июля получил бан устройства, на котором приложение работало несколько лет.
Смарт не рутваный, на нем еще несколько других банков, Андроид 15.
Поддержка морозится, никакой конкретики - меняйте устройство.
Шо не так - отписка мол за мои данные пекутся.
Была у кого-то такая халепа?
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ВIВ
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2026 08:56

Re: Банк Альянс

Вітальний кешбек за першу купівлю іноземної валюти в мобільному застосунку Alliance»

з 00:00:00 години 1 липня 2026 року до 23:59:59 години 30 вересня 2026 року

1% 500 грн
Кешбек активується банком автоматично.
Нараховується клієнту за перше (одне) придбання через мобільний застосунок Alliance безготівкової іноземної валюти без підтвердження наявності підстав / зобов’язань за умови, що клієнт за весь час до моменту здійснення транзакції жодного разу
не здійснював купівлю іноземної валюти в мобільному застосунку Alliance
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2026 12:00

  ВIВ написав:Шо не так - отписка мол за мои данные пекутся.

Пишіть р̶е̶ш̶а̶л̶і̶ Бочарову. Що тут ще скажеш?
  V2 написав:Вітальний кешбек за першу купівлю іноземної валюти

Там Wallet Pro розкопав у тарифах повернення комісії за зняття з 16-го числа, тому довго не тягніть, хто планує скористатися.
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