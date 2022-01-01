mike64 написав:человек просто не понимает масштаб проблеммы, она считает раз деньги кредитные , а она их не тратила, то и к ней вопросов нет.
Так і є. Ну, в америці точно. І так і мається бути. Друге діло, шо в нас бардак, і нбу зі шфінмоном забивають гвіздки в гроб з довірою населення до банк. системи. А взагалі, то так і мається буть: з кредитки хтось потратив, і я точно знаю, шо це не я? Це не моя проблема, це банк най розбирається: мені зразу обнуляє цю трату, а з мошейніком вже розбирається сам зі "своїм мощним юридичним апаратом". А якшо вдруг вияснить, шо це клієнт і потратив, а тепер косить під дурачка - то скеровуються матеріали в поліцію по кримінальній статті "шахрайство". Отак має буть у здоровій банківські системі. Але шо казать, у нас не так...
100%. Як на мене наша банківська система рухається кудись не туди.За повним потуранням НБУ клієнт у нас зараз фактично завжди не прав і винен, а банки перед ним не несуть ніякої відповідальності.Дуже не комфортно в таких умовах щось робити.Тому виводи відповідні зробив - вивів свої невеликі кошти на захід.Тим більше що фактична дохідність від тримання коштів у банківській системі України в довгострокову менша ніж там.А ризики більші.Тут тримаю тільки на так сказати на поїсти.І то не а банках, в на фіксах.
Аккурат 1 июля получил бан устройства, на котором приложение работало несколько лет. Смарт не рутваный, на нем еще несколько других банков, Андроид 15. Поддержка морозится, никакой конкретики - меняйте устройство. Шо не так - отписка мол за мои данные пекутся. Была у кого-то такая халепа?
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