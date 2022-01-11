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Обслуговування в українських
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Банк Восток

Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<12

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Банк Восток 0 5 0
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
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2- Погане. Некомпетентне.
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
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4- Добре. Як і повинно бути.
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5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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Всього голосів : 0
Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 16:34

Одеса, відділення 45. Незадоволений роботою працівників банку. Довгі черги, дуже повільно працюють.
Клієнт
 
Повідомлень: 5
З нами з: 08.02.22
Подякував: 0 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 17:07

  Клієнт написав:Одеса, відділення 45. Незадоволений роботою працівників банку. Довгі черги, дуже повільно працюють.

а как вы знаете, что ту работу можно делать быстрее?
clash
 
Повідомлень: 714
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Подякував: 315 раз.
Подякували: 131 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 16:09

clash все залежить від працівників, таких ще називають сонні мухи :)
Я отримав негативне враження від обслуговування в тому відділенні.
Клієнт
 
Повідомлень: 5
З нами з: 08.02.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 16:11

Підкажіть, будь ласка, чи можна змінити фінансовий номер в додатку?
Клієнт
 
Повідомлень: 5
З нами з: 08.02.22
Подякував: 0 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 13 лют, 2022 09:14

С 15 марта 2022 года мы меняем тарифы:

- для всех комиссий в иностранной валюте будет использоваться курс покупки, установленный для операций с платежными картами, а не курс НБУ, как это было раньше;
- невозможно перечислять с «Накопилки» и на «Накопилку», открытую к другим счетам;
- неснижаемый остаток на счете отменяется.

Также, сообщаем об изменениях в Правилах предоставления банковских продуктов и услуг здесь - https://bit.ly/3rJx9E4
Amethyst
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Повідомлень: 2035
З нами з: 05.05.21
Подякував: 123 раз.
Подякували: 356 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 лют, 2022 14:15

Можливо хтось в курсі!
Чи можна використовувати кошти з еПідтримки за МСС-кодом 5941 спортивні товари?
Клієнт
 
Повідомлень: 5
З нами з: 08.02.22
Подякував: 0 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 21 лют, 2022 14:56

Клієнт с 7 февраля Кабмин расширил программу. Значит уже можно!
harry_
 
Повідомлень: 25
З нами з: 29.10.20
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 13:50

Чи є тут працівники банку?
Коли відчиняться відділення у місті Києві?
Сoko
 
Повідомлень: 4
З нами з: 23.11.21
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 13:53

  Сoko написав:Чи є тут працівники банку?
Коли відчиняться відділення у місті Києві?

Представника банку тут немає. Ви можете переглянути зміни графіку роботи відділень Банку Восток за посиланням:
https://content.vostok.bank/bankvostok. ... YCT7p6SItY
Клієнт
 
Повідомлень: 5
З нами з: 08.02.22
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