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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 08 лют, 2022 16:34
Одеса, відділення 45. Незадоволений роботою працівників банку. Довгі черги, дуже повільно працюють.
Додано: Вів 08 лют, 2022 17:07
Додано: Суб 12 лют, 2022 16:09
clash все залежить від працівників, таких ще називають сонні мухи
Я отримав негативне враження від обслуговування в тому відділенні.
Додано: Нед 13 лют, 2022 09:14
С 15 марта 2022 года мы меняем тарифы:
- для всех комиссий в иностранной валюте будет использоваться курс покупки, установленный для операций с платежными картами, а не курс НБУ, как это было раньше;
- невозможно перечислять с «Накопилки» и на «Накопилку», открытую к другим счетам;
- неснижаемый остаток на счете отменяется.
Также, сообщаем об изменениях в Правилах предоставления банковских продуктов и услуг здесь -
Додано: Пон 21 лют, 2022 14:15
Можливо хтось в курсі!
Чи можна використовувати кошти з еПідтримки за МСС-кодом 5941 спортивні товари?
Додано: П'ят 25 бер, 2022 13:50
Чи є тут працівники банку?
Коли відчиняться відділення у місті Києві?
Додано: П'ят 25 бер, 2022 13:53
Представника банку тут немає. Ви можете переглянути зміни графіку роботи відділень Банку Восток за посиланням:
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