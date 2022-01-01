Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 08 лют, 2022 16:34
Одеса, відділення 45. Незадоволений роботою працівників банку. Довгі черги, дуже повільно працюють.
Клієнт
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Додано: Вів 08 лют, 2022 17:07
Клієнт написав:
Одеса, відділення 45. Незадоволений роботою працівників банку. Довгі черги, дуже повільно працюють.
а как вы знаете, что ту работу можно делать быстрее?
clash
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Додано: Суб 12 лют, 2022 16:09
clash
все залежить від працівників, таких ще називають сонні мухи
Я отримав негативне враження від обслуговування в тому відділенні.
Клієнт
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Додано: Суб 12 лют, 2022 16:11
Підкажіть, будь ласка, чи можна змінити фінансовий номер в додатку?
Клієнт
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Додано: Нед 13 лют, 2022 09:14
С 15 марта 2022 года мы меняем тарифы:
- для всех комиссий в иностранной валюте будет использоваться курс покупки, установленный для операций с платежными картами, а не курс НБУ, как это было раньше;
- невозможно перечислять с «Накопилки» и на «Накопилку», открытую к другим счетам;
- неснижаемый остаток на счете отменяется.
Также, сообщаем об изменениях в Правилах предоставления банковских продуктов и услуг здесь -
https://bit.ly/3rJx9E4
Amethyst
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Додано: Пон 21 лют, 2022 14:15
Можливо хтось в курсі!
Чи можна використовувати кошти з еПідтримки за МСС-кодом 5941 спортивні товари?
Клієнт
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Додано: Пон 21 лют, 2022 14:56
Клієнт с 7 февраля Кабмин расширил программу. Значит уже можно!
harry_
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Додано: П'ят 25 бер, 2022 13:50
Чи є тут працівники банку?
Коли відчиняться відділення у місті Києві?
Сoko
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Додано: П'ят 25 бер, 2022 13:53
Сoko написав:
Чи є тут працівники банку?
Коли відчиняться відділення у місті Києві?
Представника банку тут немає. Ви можете переглянути зміни графіку роботи відділень Банку Восток за посиланням:
https://content.vostok.bank/bankvostok. ... YCT7p6SItY
Клієнт
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Додано: Вів 12 кві, 2022 14:38
Додаток жахливо працює, ніяк не дається зайти. Не пускає у вхід, не реагує на будь-які дії.
Сoko
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