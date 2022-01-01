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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Восток

Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<123

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Восток 0 5 0
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
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2- Погане. Некомпетентне.
0
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
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4- Добре. Як і повинно бути.
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5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
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Всього голосів : 0
Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 15:24

Як мені прив'язати номер телефону, якщо до відділення доїхати немає можливості?
Сoko
 
Повідомлень: 6
З нами з: 23.11.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 15:29

Я могу за границей рассчитываться вашей картой?
fadiha
 
Повідомлень: 1
З нами з: 06.05.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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  #<123
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