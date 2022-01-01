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Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 кві, 2022 15:24
Як мені прив'язати номер телефону, якщо до відділення доїхати немає можливості?
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Сoko
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Додано: П'ят 06 тра, 2022 15:29
Я могу за границей рассчитываться вашей картой?
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fadiha
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П'ят 06 тра, 2022 15:04
hef
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