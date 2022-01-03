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Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 кві, 2022 15:24
Як мені прив'язати номер телефону, якщо до відділення доїхати немає можливості?
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Додано: П'ят 06 тра, 2022 15:29
Я могу за границей рассчитываться вашей картой?
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fadiha
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Додано: Суб 07 тра, 2022 08:51
fadiha, моєю не зможеш. Тільки своєю.
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Додано: Чет 12 тра, 2022 15:08
fadiha написав:
Я могу за границей рассчитываться вашей картой?
Як зазначав вище - тут відсутній представник банку.
Проблем із розрахунком не повинно бути, лише необхідно попередньо попередити про це банк, що ви плануєте поїздку або вже за кордоном.
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