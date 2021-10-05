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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Восток

Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<123

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Банк Восток 0 5 0
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
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2- Погане. Некомпетентне.
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
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4- Добре. Як і повинно бути.
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5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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Всього голосів : 0
Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 15:24

Як мені прив'язати номер телефону, якщо до відділення доїхати немає можливості?
Сoko
 
Повідомлень: 6
З нами з: 23.11.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 15:29

Я могу за границей рассчитываться вашей картой?
fadiha
 
Повідомлень: 2
З нами з: 06.05.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 08:51

fadiha, моєю не зможеш. Тільки своєю.
Кочевник
 
Повідомлень: 2173
З нами з: 16.02.17
Подякував: 359 раз.
Подякували: 158 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 15:08

  fadiha написав:Я могу за границей рассчитываться вашей картой?

Як зазначав вище - тут відсутній представник банку.
Проблем із розрахунком не повинно бути, лише необхідно попередньо попередити про це банк, що ви плануєте поїздку або вже за кордоном.
Клієнт
 
Повідомлень: 6
З нами з: 08.02.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 13:43

  Клієнт написав:
  fadiha написав:Я могу за границей рассчитываться вашей картой?

Як зазначав вище - тут відсутній представник банку.
Проблем із розрахунком не повинно бути, лише необхідно попередньо попередити про це банк, що ви плануєте поїздку або вже за кордоном.

Как мне это сделать?
fadiha
 
Повідомлень: 2
З нами з: 06.05.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 13:50

  fadiha написав:
  Клієнт написав:
  fadiha написав:Я могу за границей рассчитываться вашей картой?

Як зазначав вище - тут відсутній представник банку.
Проблем із розрахунком не повинно бути, лише необхідно попередньо попередити про це банк, що ви плануєте поїздку або вже за кордоном.

Как мне это сделать?

В апликухе есть чат-бот у Вайбере или Телеге. Там саппорт быро отвечает
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2330
З нами з: 05.05.21
Подякував: 135 раз.
Подякували: 419 раз.
 
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greenozon

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